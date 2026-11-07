Eindexamen CO KFPS: Alle zeven hengsten goedgekeurd

Ellen Liem
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Eindexamen CO KFPS: Alle zeven hengsten goedgekeurd featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Alle zeven hengsten die vandaag deelnamen aan het eindexamen van het KFPS zijn goedgekeurd. Zes van de hengsten hebben een vader die nog geen goedgekeurde zoon had. Alle hengsten zijn vrij van de genetische markers voor waterhoofd en dwerggroei.


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