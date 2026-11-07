Eindexamen CO KFPS: Alle zeven hengsten goedgekeurd

Alle zeven hengsten die vandaag deelnamen aan het eindexamen van het KFPS zijn goedgekeurd. Zes van de hengsten hebben een vader die nog geen goedgekeurde zoon had. Alle hengsten zijn vrij van de genetische markers voor waterhoofd en dwerggroei.
De goedkeurde hengsten zeven zijn:
- Sintjohannesga Fokker: Boer, de 411) Witmarsum – 524 Eigenaar: (Herre T. Wieberen x A. Leijendekker, Beart –
- Fokker/Eigenaar: x – & fan Jehannes 513 W.P. Wauw (Wolter 484) A.J. Elsinga Friesburg Roos, Nijeholtpade
- van 490 Loman, Omer Fokker/Eigenaar: Zwiggelte ’t Wout x (Meinte Lansink 493) M.H. –
- Sheikh, N.J.M. 514 & (Auwert Eigenaar: Beets – Ruth Nij Sj. de Dries x Walt van Fokker: Hargerweg – Ruiter, Kooijman, Schoorl Ely 421)
- A.W.M. 503 van Manen, Herpen Eigenaar: Ede Lunteren Meinte Hamelspoel Hal, Yke 490) de (Tymen – van x Fokker: A. & van Thomassen, –
- ût Fokker: Winner J. Schothorst, Eigenaar: Groningen Soest Klijnstra, Alwin x 469) de – M.H.A. Grachten 526 – (Gosse
- Fokker: fan Sintjohannesga Sweach 519 (Dedmer – 491) Eigenaar: de L. Tobiasz Postma, L. x & Boer, Markus Boornzwaag Hoekstra, – T. Oosterzee
De korte volgen termijn. op rapportages
https://www.youtube.com/watch?v=5ouW2SvPPU8
Horses.nl Bron:
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