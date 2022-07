Eise 489 en Jurre 495 pakken tandemtitel kampioenschap Norg

Het bijzondere avondconcours in Norg werd het podium voor het tandemkampioenschap van de Friese tuigpaarden. Een zestal combinaties klasseerde zich hiervoor, maar vijf reden uiteindelijk de wedstrijd. Vanaf de binnenkomst tot aan het verlaten van de piste bleken de Maurits 437-zonen Eise 489 en Jurre 495 met Jelmer Chardon in de sjees het meest opvallend van allemaal. De combinatie slaagde er goed in het tempo vast te houden, maar de beide hengsten vielen vooral op vanwege diens ruime gangen en sterke fronten. Eise 489 houdt van het publiek en kreeg bijzonder veel bijval van het massaal aanwezige aantal toeschouwers

“Hij liep als een popster” zo zei Jelmer na afloop. De juryleden waren ook meteen eenduidig: “Deze combinatie liep er echt uit. Ze showden heel goed en hielden mooi het front erop”. Jelle van der Kooi pakte de reservetitel met Tjitte VDK (Andries 415) en Vincent VDK (Jasper 366). Zij kenden ìetsje opstartproblemen en het voorpaard Vincent showde minder sterk dan de uiteindelijke kampioen, aldus de jury. Augustinus Hoekstra werd derde met GPD Aron (Jouwe 485) en GPD Ward (Thorben 466).

Dicht bij elkaar

Concoursvoorzitter Reinder Auwema stond tijdens de laatste tuigrubriek van de dag op het middenveld te genieten van de Friese tweespannen: “Wat is dit een prachtige rubriek zeg. Ik denk wel de mooiste van ons hele concours”. Hij zag Jelmer Chardon opnieuw winnen met wederom Eise 489 en Jurre 495 voor de sjees. Het duo trok zich mooi aan elkaar op en waren in hoofd/halshouding en over de benen heel sterk. De concurrentie lag achter dichterbij dan bij de tandemrubriek. GPD Aron en GPD Ward waren samen ook heel ruim en veelal gelijk en pakten de tweede plaats.

Enkelspanrubrieken

Augustinus Hoekstra zegevierde met GPD Aron in de KFPS Nieuwelingencompetitie en deed dat ook in de limietklasse. Jelle van der Kooi wist de open klasse te winnen. In deze open klasse ook Rommert 498 en Jehannes 484 die beide inmiddels voldoende winstpunten hebben behaald en vanaf heden beide ook ereklasse paarden zijn. In de damesklasse lag de top heel dicht bij elkaar en bleek Yfke SW (Tjaarda 483) met Susan Wind elke ronde beter en beter te worden en zo af te stevenen op een mooie rubriekszege!

Bron: Phryso