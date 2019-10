EK Friese Paarden: Harmina Holwerda twee keer in finale zevenjarigen

Met MGPNGP Mario van Bokkum (Jasper 366) en Stal de Merskens Marten (Dries 421) heeft Harmina Holwerda zich geplaatst voor de finale bij de zevenjarige paarden tijdens het Europees Kampioenschap in Haskerhorne. Vorig jaar wist Holwerda maar liefst drie titels in de wacht te slepen. Ook nu is ze weer met drie paarden vertegenwoordigd in de finale.

Vigo van der Wietze, Ruscherd fan Bokkum en met 70,455% en de koppositie bij de zevenjarige paarden heeft Harmina Holwerda met Mario nog de beste papieren. De tweede plaats in deze klasse bezette ze met Marten, goed voor 68,532%. Op de derde plaats -en ook door naar de finale- is Laura Roling met Oukje fan it Hiem DL (Tsjalle 454).

Kleine finale

In de kleine finale komen de nummers vier tot en met zeven terug. Dat zijn:

Kim pernilla Alta met Vancore’s Menno (Tysjalke 397)

Evelien Oostwal-Brouwer met Maran (Jasper 366)

Rikke Andreassen met Nanne fan Hindrik’s Hiem (Tjalbert 460)

Bodien Grijpstra met Matsje BV (Gjalt 426)

Nog vier paarden naar de finale vierjarigen

Corina Conradi wist zich vrijdag 11 oktober met twee paarden te plaatsen voor de finale bij de vierjarigen tijdens het Europees Kampioenschap. Het zijn twee nakomelingen van Hessel 480: Stermerrie Yersie C. en Wytze HSL.

Hoogste score voor Debby de Graaf met Wessel Galloper

Debby de Graaf wist met Wessel Galloper (Hette 481) deze voorronde in Haskerhorne te winnen met 69,886%. De vierde finale kandidaat die op zondag 13 oktober mag rijden komt uit Denemarken: Helena Hansen met Wester T.W. (Maurits 437). Voor de halve finale op zaterdag kunnen Irma Bouman met Yente fan Veldzicht (Pier 448) en Lisa de Graaf met Wietske van de Gekahoeve (Hette 481) zich melden.

De kleine finale voor de vierjarige paarden staat gepland op zaterdag 12 oktober vanaf 16.30 uur.

Bron Phryso