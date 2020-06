Elf Friese veulenkeuringen deze zomer

Het KFPS heeft bekendgemaakt dat in juli en augustus elf veulenkeuringen door het hele land zullen plaatsvinden. Eigenaren mogen daarbij zijn, ander publiek niet. Voor deze keuringen kunnen naast veulens ook veulenboekmerries voor opname in het stamboek aangemeld worden. De veulenkeuringen zijn bedoeld om de fokverenigingen tegemoet te komen, nu de gewone fokdagen geen doorgang kunnen vinden.

Het keuren van veulens is voor leden van de betreffende fokvereniging gratis. Voor niet-leden wordt door de fokverenigingen 5 euro in rekening gebracht. Voorbrengers zijn aanwezig tegen betaling, maar eigenaren mogen hun veulen ook zelf voorbrengen. De veulens kunnen bovendien ter plaatse gechipt worden.

Drie jaar en oudere veulenboekmerries

De stamboekkeuring voor de driejarige of oudere merries op deze dagen betreft alleen keuring voor opname in het stamboek. De veulenboekmerries worden op deze dagen niet geprimeerd (of sterverklaard).

Sinds begin mei worden de drie jaar en ouder paarden (in alle categorieën) op locatie van de trainingsstallen gekeurd voor stemboekopname, primering en graadverhoging. De data voor deze separate locatiekeuringen zijn via het KFPS te vinden.

Data

De veulenkeuringen vinden op de volgende data plaats:

4 juli in Harich (It Fryske hynder)*

5 juli in Peelbergen (Friesch Paard Limburg) tevens IBOP

11 juli in Lunteren (Friesche Paard Midden-Nederland)

18 juli in Sumarreheide (Ta it Bihâld)

25 juli in Hemrik (It Fryske Greidhynder)

1 augustus in Middenbeemster (Het Friese Paard Noord- en Zuid Holland)

1 augustus in Boxtel (Het Friesche Paard Zuid Nederland)

12 augustus Ambt Delden (Het Friesche Paard Twente Achterhoek)

15 augustus in Oldeholtpade (Het Friese Paard Wolvega e.o.)

20 & 22 augustus St. Nicolaasga (It Fryske Hynder)

* keuring is te volgen via livestream

Bron: Phryso / Horses.nl