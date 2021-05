Elf nieuwe Sterren bij Friezenkeuring

Gisteren leverde de locatiekeuringen elf Sterren met een tweede premie op. Dekstation Gaasterland kreeg er zes en Stal Sibma vijf.

Dekstation Gaasterland

Bij Dekstation Gaasterland in Oudemirdum jureerde Jan Hellinx, Popke van der Meulen en Piet Bergsma. Als 3-jarigen kregen Hendrina fan Kippenburg (Markus 491 x Mewes 438), I-Lussie Oet Oale Kloosterveen (Jehannes 484 x Maeije 449) en Bonne von Ihlow (Jehannes 484 x Doaitsen 420) een Sterpredicaat. Bij de 4-jarigen behaalden Dycke fan ‘e Breewar (Eise 489 x Tsjalke 397), Fetske fan de Munnikeleane (Fonger 478 x Andries 415) en de volle broer van Hendrina fan Kippenburg, genaamd Fedde fan Kippenburg hun Sterpredicaat. De 4-jarige Fetske fan de Munnikeleane (Fonger 478 x Andries 415) werd ook Ster. De merrie is een volle zus van Albertje fan de Munnikeleane, die derde werd in de Friesian Talent Cup. De inmiddels 5-jarige Albertje verdiende naast Ster ook een AAA score in haar ABFP.

Bekijk hier de uitslag van de locatiekeuring bij Dekstation Gaasterland

Stal Sibma

Stal Sibma kreeg vijf Sterren, waarvan twee 3-jarigen, twee stamboekmerries en één ruin. Als 3-jarige merries behaalden Hinkelien V.D.S. (Nane 492 x Lolke 371) en Grietje V (Alke 468 x Onne 376) een Sterpredicaat met tweede premie. De 4-jarige stamboekmerrie Famke fan Steendans (Nane 492 x Olof 315) kreeg ook een Sterpredicaat met tweede premie. De inmiddels 5-jarige Atsje van Augsbuurt (Hette 481 x Sape 381) kreeg 2 jaar geleden geen premie, maar nu de merrie is voorzien van positieve testcijfers in haar ABFP, behaalde de rastypische Atsje haar Ster alsnog. De 3-jarige ruin Dymer fan Stal Sibma (Maurits 437 x Dries 421) was de vijfde Ster bij Stal Sibma.

Bekijk hier de uitslag van de locatiekeuring bij Stal Sibma

Bron: Horses.nl/Phryso/KFPS