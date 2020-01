Elias 494 is Fries paard van het jaar

Op de KFPS Hengstenkeuring in Leeuwarden is stamboekhengst Elias 494 (v. Jorn) uitgeroepen tot Paard van het Jaar 2019. De hengst wordt sinds kort internationaal op Grand Prixniveau uitgebracht door Marc Peter Spahn. Publiek en vakjury waren het er unaniem over eens dat de top dressuurhengst deze titel dik verdiende.

De tienjarige KFPS stamboekhengst is het Nederlands-Friese paradepaardje in de internationationale dressuurring. Elias (stamboeknaam Djorn van de Demro Stables) wordt gezien als een ambassadeur voor het Friese dressuur paard.

Europees kampioen

Het afgelopen jaar schitterden Spahn en Elias in het buitenland, waar de Friese hengst veel bekijks heeft én ook nog goed meekomt. Meerdere malen werden ze Nederlands en Europees kampioen en tussendoor zorgt de zoon van Jorn 430 ook nog voor nafok. In 2016 werd Elias via verkort onderzoek goedgekeurd. Elias is in bezit van de Zweedse Linda Anell.

De andere genomineerden voor de titel Paard van het Jaar 2019 waren de succesvolle fokmerrie Annegje Ster Preferent Prestatie, alleskunner en alleswinner Sven B. Ster en talent Yersie C. Kroon.

Bron: Phryso.nl / Horses.nl