Elias 494 sluit wedstrijdcarrière af met winst op NK Friese paarden

Marc Peter Spahn won vanmiddag met Elias 494 (v. Jorn 430) de Zware Tour op De Zeeuwse Verzekeringen KFPS Dressuurkampioenschap op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Met ruim 70% in de Grand Prix sloot de KFPS stamboekhengst ook meteen zijn wedstrijdcarrière af.

Spahn verraste het publiek met de aankondiging dat Elias vandaag zijn laatste wedstrijdproef liet zien. Hij vertelde dit nadat hij het kampioenslint omgehangen had gekregen. ”Na zes jaar op het hoogste dressuurniveau is het nu de tijd om een stapje terug te doen Vandaag leek het me nog een mooie dag voor een laatste kampioens-ereronde.” De 14-jarige internationale dressuurtopper was een waarachtig ambassadeur in de dressuursport, zowel in binnen- en buitenland, en het paradepaardje voor het Friese paard.

Bron: Phryso