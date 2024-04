Elias 494 vertrekt voor de dekdienst naar de stallen van Spliethof Paarden

KFPS stamboekhengst Elias 494 komt op stal bij Spliethof Paarden in Bladel. De Grand Prix-hengst stond jarenlang op stal bij Stal Baron-Spahn in Niebert waar Marc Peter Spahn hem uitbracht op internationaal dressuurniveau. In 2016 werd hij via Verkort Onderzoek goedgekeurd en zette inmiddels zo’n 300 nakomelingen op de wereld.

Nu hij zijn actieve wedstrijd carrière heeft beëindigt kan de vijftienjarige hengst zich bij Spliethof helemaal richten op de dekdienst. Elias blijft in eigendom van de Zweedse eigenaren Linda Annell en Kristofer Johannsson.

‘Weer een hengst op stal’

Erwin Spliethof is heel blij dat hij weer een goedgekeurde stamboekhengst op stal heeft: “Na het overlijden van Bikkel 470 zo’n twee jaar geleden zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe hengst voor ons station.” Elias 494 zat al in het pakket bij Spliethof en met de komst van de hengst wordt er nog weer meer interesse verwacht. Spliethof vervolgt: “Fokkers willen toch graag een hengst zien en dat kan bij ons weer. Elias komt in onze eerste box in de stal te staan, de plek waar Bikkel eerder stond.”

Indrukwekkende palmares

Elias 494 zijn palmares is lang en indrukwekkend. Hij werd Paard van het Jaar in 2019, het afgelopen jaar definitief goedgekeurd en reisde naar vele landen over de wereld waar hij zich een waarachtig ambassadeur voor het Friese paard toonde. Tijdens de Hengstenkeuring 2024 kreeg hij zijn welverdiende afscheid van de wedstrijdsport met een kür op muziek, live gezongen door Samantha Steenwijk.

Bron: Phryso.com