Elias 494 voorlopig goedgekeurd, Mees 497 blijft op wacht

Elias 494 krijgt zijn voorlopige goedkeuring. De Grand Prix hengst heeft nog niet voldaan aan de eis van minimaal 40 gekeurde nakomelingen, maar hij heeft al wel een voldoende verervingsbeeld laten zien met zijn nakomelingen bij de ABFP testen. Elias 494 krijgt een deklimiet van 180 dekkingen.

Mees 497 blijft voor 2023 op wacht. Hij heeft met 20 nakomelingen aan zijn verplichtingen voldaan in het verrichtingsonderzoek maar het verervingsbeeld is echter onvoldoende. Daarbij is het aantal gekeurde nakomelingen nog te laag. De beslissing Mees 497 zal eind van het jaar opnieuw bekeken worden.

Minimaal 40 gekeurde nakomelingen

Op 1 januari 2023 werden Elias 494 en Mees 497 beiden op wacht gezet omdat ze nog een aantal nakomelingen nodig hadden voor hun ABFP-test. Voor een eindbeoordeling heeft een stamboekhengst minimaal 20 nakomelingen in de ABFP-test nodig en 40 gekeurde nakomelingen. Begin januari was de verwachting dat de beide hengsten hun verrichtingsonderzoek spoedig in 2023 zouden kunnen afronden. In het hengstenkeuringsreglement op de site van het KFPS staat het proces en de beslismomenten van de hengstenselectie beschreven.

Bron: Phryso