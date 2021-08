Enter van Ulbrân wint kampioenschap Groningen-Drenthe

Als je als enter twee Kroonmerries aftroeft in de kampioensring, dan heb je heel wat in je mars. Mokkeltsje fan de Mersken (Ulbrân 502) kwam, zag en overwon de fokdagtitel van Groningen Drenthe Combinatie op 14 augustus in Tolbert. De zevenjarige Veronique Kroon Sport AA (Beart 411) werd de reservedagkampioen.

Mokkeltsje van de Mersken van Age Okkema was ook de Jeugdkampioen. ‘Zo willen we de jeugd graag zien,’ zei juryvoorzitter Corrie Terpstra. Bij de enters was Mokkeltsje was de enige deelnemer; bij de twenters vielen geen eerste premies. ‘Een grootramig, langgelijnd enter,’ omschreef Terpstra Mokkeltsje ,’Ze heeft een lang voorbeen en een sterke bovenlijn. De stap is ruim en taktmatig. In draf beweegt ze heel lichtvoetig en met veel souplesse.

Kroonmerries

De rubriek Kroonmerries was wat betreft kwaliteit de beste rubriek op de fokdag: alle drie de deelnemers kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Op kop de zevenjarige Veronique Kroon Sport AA (v. Beart 411) van de familie Postma-van der Meij. Veronique heeft haar sporen al verdiend op de fokdag: als twenter werd ze Jeugdkampioen en een jaar later algeheel fokdagkampioen. Ook haar moeder, Douwina van de Goede Ree Model Sport (v. Norbert 444) was al eens fokdagkampioen van Groningen Drenthe Combinatie. Veronique heeft veel behang en straalt mede daardoor veel ras uit. Ze zette een mooi front op en stapte en draafde met ritme en regelmaat. Veronique veroverde ook de kampioenstitel van de drie jaar en oudere merries en werd aangewezen als reserve-fokdagkampioen.

Oranje lint

De fokdagkampioen van 2019, de vierjarige Danielle alita Kroon AA (Fonger 478 x Sape 381), van Gerrit Vos vertrok in draf sterk vanuit het achterbeen. Beweging in combinatie met jeugd leverde haar een oranje lint op. Danielle alita werd aangewezen als de reservekampioene van de drie jaar en oudere merries. Bij de driejarige merries vielen, verdeeld over twee rubrieken, vier Sterren met een tweede premie. Twee oudere Stermerries kregen een eerste premie, en een uitnodiging voor de Centrale Keuring: Antje Ster (Beart 411 x Nanno 372) en Amke Kasteelsche Hof Ster (Beart 411 x Lolke 371). Hun eigenaren waren echter geen lid van de fokvereniging waardoor ze een plekje in de kampioensring misliepen.

Bron: Phryso.com / Horses.nl