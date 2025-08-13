Excellent dravende Ester (Jehannes 484) wint fokdag Oost Nederland

Gisteren heeft de achtjarige merrie Ester van de Marne Kroon AAA (Jehannes 484 x Norbert 444) het fokdagkampioenschap bij Vereniging Friesch Paard Oost Nederland op haar naam geschreven. Ester was bij de vier jaar en oudere merries vaandeldrager van in totaal maar liefst elf paarden met een eerste premie. Het reserve kampioenschap was voor enter Annelies fan ‘e Hege Terp (Tiede 501 x Epke 474).

De fokdag op de nieuwe locatie in Haasbergen werd op tijd afgetrapt en om 13 uur klonk het Wilhelmus voor Kroonmerrie Ester, in eigendom van Joyce van Tunen uit Raalte en gefokt door Douwe van Foeken uit Bolsward.

Hoge kwaliteit oudere merries

De kwaliteit in Haaksbergen bij de oudere merries was indrukwekkend. De jury selecteerde voor de kampioenskeuring bij de vier jaar en oudere merries uiteindelijk vijf merries: de vierjarige Roza Ster (Tiede 501 x Beart 411), de vierjarige Sjitske Driske P Ster (Tiede 501 x Onne 376), de zevenjarige Iefke B Ster AAA (Menne 496 x Piter 312) en Ieke T. van Sessing Kroon AAA (Omer 493 x Uldrik 457), die na Ester het reservekampioenschap bij de oudere merries op haarnaam schreef.

Driejarigen

Ieke is gefokt en in eigendom van de familie Tanck uit Vragender, die een hele goede dag hadden. Hun driejarige Tasja T. van Sessing Ster (Omer 493 x Alwin 469) was de enige bij de driejarigen die een Ster met een eerste premie kreeg uitgereikt. De modern gelijnde en fraai typische Tasja draafde vol schwung naar het kampioenschap bij de driejarigen en won hiermee de ‘Van de Olde Mette Moate trofee’, die Anton Schut zelf kon uitreiken. In totaal werden 12 merries opgenomen in het stamboek met het Sterpredicaat.

Drie eerste premies bij de jeugd

De jeugdrubrieken mochten zich verheugen op drie eerste premies: 2 enters en één twenter. Annelies fan ‘e Hege Terp (Tiede 501 x Epke 474) werd jeugdkampioen en algeheel reservekampioen. De enter van Sandra Hijink is gefokt door Tj.D. Terpstra uit Marssum. Reserve jeugdkampioen werd Yenthe van de Lindeboom (Hilbrand 525 x Beart 411), van Jasper van Manen uit Kesteren. Enter Anne Marije van Dijkstra State (Kees 531 x Haitse 425) van Stoeterij Galloper kreeg ook een oranje lint mee naar huis.

Zes oranje lintjes bij de veulens

Bij de veulenrubrieken kregen er zes een eerste premie, twee hengstveulens en vier merrieveulens. Het kampioenschap bij de hengsten ging naar Doede van Stal Wallink (Stendert 447 x Tsjalle 454), reserve werd de twee maanden oudere Derk van West-Raven (Kanne 534 x Pier 448). Kampioen bij de merrieveulens werd de rastypische Emke T. van Sessing (Nyk 538 x Thorben 466), dubbel succes voor de familie Tanck die ook de vader van Emke fokten. De titel beste veulen uit een stamboekmerrie ging naar Fenne fan ‘t Dinkelhoeve (Kees 531 x Brandus 345).

Bron: KFPS