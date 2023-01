Familie Okkema Friezenfokkers van het jaar 2022

Age en Marieke Okkema zijn KFPS Fokkers van het Jaar 2022 geworden, zo werd bekendgemaakt op de jaarlijkse Hengstenkeuring in Leeuwarden. Onder de stalnaam 'fan de Mersken' fokt de familie nu zo’n 10 jaar, waarbij de teller 67 door hen gefokte paarden aangeeft. Ze fokken uit bewezen merrielijnen onder andere van stam 50 en 70.

Opmerkelijk is ook dat Age en Marieke in de voetsporen treden van de ouders van Age: Pieter en Tiety Okkema werden fokkers van het jaar 2016. Zij dankten hun titel onder andere aan de door hen gefokte Rommert 498.

Eigengefokte hengst

Ook nu leverde een zelfgefokte hengst een belangrijke bijdrage. De dit najaar goedgekeurde Kanne 534, de zoon van Ulbrân 502 werd geboren als Kanne fan de Mersken. Zijn halfzus Ela Sterre fan de Mersken Kroon AAA (Jehannes 484) werd reserve algeheel kampioen op de Centrale Keuring. De basis voor deze successen werd gelegd door meesterfokker Foeke van der Velde en de families van der Meer en Tjeerdsma die deze tak van stam 50 ontwikkelden.

Sterk fokkende moeders, bijzonder fokkende hengsten

Succes uit stam 70 kwam er voor Stal fan De Mersken met Jantsje Hester fan de Mersken Kroon AAA (Ulbran 502) die als driejarige in 2022 ook al het maximale aan predicaten binnenhaalde. Jantsje Hester is een halfzus van Thorben 466 en zo komen sterk fokkende moederlijnen en bijzonder fokkende hengsten bij elkaar in de fokkerij van Age en Marieke Okkema en dat is natuurlijk weer geen verrassing. Age en Marieke zijn ook fokker van het Jaar geworden dankzij vijf fan de Mersken paarden die een AAA – triple A score haalden. Fokkerij en sport gaan zo hand in hand.

Puntentelling

De titel Fokker van het Jaar komt toe aan de fokker met de meeste/beste resultaten uit de fokkerij in het afgelopen jaar. Om te bepalen wie deze eretitel krijgt is er een objectief puntensysteem gemaakt (gelijkwaardig aan het de preferente telling van de goedgekeurde hengsten), waarbij Ster, Kroon en Modelmerries meetellen, en ook IBOP resultaten én een goedgekeurde stamboekhengst doen een behoorlijke duit in het zakje.

Bron: Phryso