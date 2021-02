Femke van ’t Grupje en Edon van Groot Altena winnen Friesian Talent Cup

Vandaag werden de finalisten van de dressuurcompetitie voor jonge Friezen nog eenmaal bekeken door juryleden Dennis Ausma en Femke Beljon. Bij de merries ging het kampioenschap naar Femke van 't Grupje (v. Eise 489) met Demi van Nuys en bij de hengsten/ruinen was de hoogste eer voor Edon van Groot Altena (v. Julius 486) onder Corina van den Bunt. Die laatste combinatie reed tevens de hoogste score van de dag: 78,5 punten.

Over kampioene Femke van ’t Grupje zei de jury: “Een zeer aansprekende merrie met een makkelijke manier van draven”. Edon van Groot Altena is volgens hen: “Een heel fijn paard wat veel kwaliteit laat zien, met veel ruimte en activiteit.” De jury was erg te spreken over de progressie van de combinaties in de loop van de competitie.

Merries

1e: Femke van ’t Grupje (v. Eise 489) met Demi van Nuys, 74,5 punten.

2e: Eabeltsje v.d. Peester Hoeve (v. Meinte 490) met Sandra Ingeborg de Vries, 74 punten.

3e plaats: Freule fan Hylpen (v. Pier 448) met Ludo v.d. Weide, 73 punten.

Hengsten/Ruinen

1e: Edon van Groot Altena (v. Julius 486) met Corina van den Bunt, 78,5 punten.

2e plaats: Diesel fan Veldzicht (v. Omer 493) met Susan Wind, 73,5 punten.

3e plaats: Faust B. (v. Maurits 437) met Marijke Boelen, 72,5 punten.

Bron: Facebook / Horses.nl