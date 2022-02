Fenomeen Yersie haalt derde A notering met 93 punten voor IBOP-tuigproef

Yersie C. Kroon Sport AAA (Hessel 480 x Beart 411) haalde vandaag in Wergea met 93 punten een magische AAA-score voor haar tuigproef. Het Kroonpredicaat mocht Fjitse Mjitske P. (Beart 411 x Tsjerk 328) in ontvangst nemen na een fraaie menproef van 82 punten en de beste zadelproef liet Indy C van de Wijdewormer Ster (Omer 493 x Dries 421) zien die met 84,5 punten, ook goed voor een AAA-predicaat.

Er werd in Wergea geschiedenis geschreven. Met 89 punten voor haar IBOP onder het zadel, 89 voor haar IBOP mennen (twee maanden geleden) bleef er nog één discipline voor Yersie C. over om een triple A-notering te scoren. Met Udo de Haan aan de leidsels reed de Kroon Sportmerrie op donderdag 24 februari naar maar liefst 93 punten in haar tuigproef. Haar triple triple A score is een unieke prestatie binnen het stamboek.

Genieten

Voor juryleden Corrie Rave en Hergen van Hall was het genieten. “Het is vast een genot om zo’n paard voor te stellen, voor ons is het een genot om naar te kijken.” Voor haar wat te gretige stap kreeg Yersie een 7, maar vol overtuiging scoorde ze op de andere onderdelen met gemak tussen 8 en 9. Haar fraai uitgelegde voorbeen in draf werd beloond met een 9, als ook haar houding&balans.

Halfbroer Yersie ook AAA

De nog maar zevenjarige Yersie is gefokt door Fokker van het Jaar 2021 Gert Cent en ze is in eigendom van Yvette Pen uit Heelweg. De IBOP startte voor Yvette Pen al voorspoedig. Hardy fan ‘e lytse Generael (Jehannes 484 x Beart 411), de halfbroer van Yersie liep al 82 punten bij elkaar, ook al een AAA-score. Corina van den Bunt reed de kampioen van de Friesian Talent Cup met veel schwung naar een 8 voor draf, balans en impuls. Met deze fraaie score werd de moeder van Hardy, Uwkje C Ster Sport (Beart 411 x Wicher 334) Prestatie.

Kroon voor Fjitse Mjitske P

Er waren meer paarden die er een memorabele dag van maakten. Fjitse Mjitske P. (Beart 411 x Tsjerk 328) haalde in haar menproef met Jelmer Chardon 82 punten en werd daarmee definitief Kroon. De door Jan Peeters gefokte merrie verdiende een 8 voor galop en voor impuls. Graadverhoging was er ook voor Fenna D.B (Hessel 480 x Fetse 349), de vijfjarige merrie werd definitief Ster na haar IBOP met Lisanne Veenje in het zadel van 69,5 punten.

Tuigtopper Wende van de Zunne

Fraaie scores waren er ook voor Wende van de Zunne Kroon AA (Alwin 469 x Beart 411) die vooral bekendheid geniet als tuigtopper. Afgelopen Hengstenkeuring won ze de Horses2fly sportcompetitie tuigen voor de merries. Ze haalde met Henk Hammers 81 punten in de menproef – en een 8,5 voor haar fraaie draf. In 2020 scoorde ze al 79 punten voor haar IBOP tuigproef.

Indy, Ilja en Hessel

Ingeborg Klooster reed Indy C van de Wijdewormer Ster (Omer 493 x Dries 421) naar haar AAA-notering van 84,5 punten, met een 8,5 voor draf. De vierjarige Ilja van de Anervaart (Mees 497 x Beart 411) is nog veulenboekmerrie, maar liet wel alvast een IBOP noteren van 79,5 punten met Annemieke Straaijer. Hetzelfde aantal punten haalde Hessel V. fan de Miedwei (Jouwe 485 x Doaitsen 420) in de menproef met Age Okkema.

Uitslag

Bron: Phryso