Fenomenaal dravende Else (Jehannes 484) wint Fokdag Wolvega

De achtjarige Else T. fan ‘e Boppelannen Ster AA (Jehannes 484 x Fabe 348) is gisteren uitgeroepen tot algeheel kampioen van de fokdag van fokvereniging 'Het Friesche paard Wolvega e.o'. Het algeheel reservekampioenschap ging naar haar secondante in het kampioenschap bij de oudere merries, Ilana Jede Kroon Sport AAA (Mees 497 x Onne 376).

De nieuwe locatie voor de fokdag in Sint Johannesga zorgde voor een gezellige sfeer en mooi zicht op de beide banen. In totaal vielen er 33 sterren bij de fokvereniging.

Else toont veel macht

Met koninklijke uitstraling en een fenomenale draf wist Else, gefokt en in eigendom van Roelof en Joukje Tjeerdsma, en een halfzuster van KFPS stamboekhengst Nisse 544, al in de ochtendrubriek het publiek een applaus te ontlokken. Met machtsvertoon draafde ze, makkelijk schakelend, met veel zweef en afdruk door de baan. Het kampioenschap bij de oudere merries en het daaropvolgende algeheel kampioenschap kreeg ze echter niet cadeau, want de zevenjarige Ilana Jede Kroon Sport AAA (Mees 497 x Onne 376) van Stal Jede van Marcel en Jacqueline Schoo was Else in stap de baas.

Zestien oudere merries naar CK

De oudere merries kregen in Sintjohannesga de handen op elkaar en een flink aantal kreeg een uitnodiging voor de Centrale Keuring: 16 uit het fokgebied mogen zich melden in Harich, waaronder ook Jolise Birthe fan Friesburg Ster AAA (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) die zich ook al heeft weten te kwalificeren voor de halve finale van de Fryso Florian Bokaal. Uiteindelijk bleven uit de kwaliteitsvolle selectie acht merries over voor de kampioenskeuring en werden Else en Ilana Jede verkozen.

Drie 3-jarigen met eerste premie

Bij de driejarige merries verschenen er 40 voor de jury, 25 kregen er een Ster. Drie daarvan met een eerste premie. Het kampioenschap ging naar Tiete fan Hindrik’s Hiem Ster (Dedmer 519 x Tjalbert 460) van Hindrik Akkerman. Tiete was compleet in haar exterieur en viel op met haar ruime stap met veel lichaamsgebruik.

Reservekampioen werd Vera fan Stal Sibma Ster (Auwert 514 x Markus 491) van Piet Sibma, die vooral scoorde met haar lichtvoetige en gebalanceerde draf. De derde driejarige die Ster met een eerste premie verdiende was Unicke Majesteit Du Granois Ster (Teun 505 x Norbert 444) van Véronique Bernard die geen lid was en niet meeging in de kampioenskeuring.

Bij de stamboekmerries maakten vijf merries promotie naar Ster met een tweede premie, één merrie werd Voorlopig Ster.

Jeugdkampioen Waldina

Bij de enters en twenters werden er drie beloond met een eerste premie: Enters Colet fan Formerum (Jehannes 484 x Gerben 479) en Brechtje V.D.M. (Tiede 501 x Uldrik 457). Het jeugdkampioenschap was voor de enige twenter met een eerste premie: Waldina fan Oostenburg (Menne 496 x Alwin 469), zowel van vaders- als moederkant een fokproduct uit de stal van Arie en Aukje de Hoek uit Drachtstercompagnie.

11 veulens met een eerste premie

Vrijdag ging de fokdag al van start met onder andere de veulens. Bij de merrieveulens kregen er twee een oranje lintje mee. Fleurige Vrouwe fan Stal Redia (Jeppe 537 x Jehannes 484) van de familie Dijkstra en Ria Hettinga werd kampioen, Daantje uut de Wieden (Alger 522 x Epke 474) kreeg het kampioenslint omgehangen van beste veulen uit een stamboekmerrie. Haar eigenaren Jessica Gaal en Phil Wildeboer werden ook meteen gehuldigd als beste jonge fokker van de fokvereniging.

Bij de hengstveulen kregen er negen een eerste premie. Vier kwamen terug in de kampioenskeuring een dag later en de luxe en lichtvoetig dravende Dirk fan de Kadyk (Murk 540 x Ulbrân 502) van buurman Tsjalling de Boer mocht het kampioenslint in ontvangst nemen.

Bron: KFPS