Fenomenaal dravende Janke (Jehannes 484) opnieuw fokdagkampioen It Fryske Hynder

Vier jaar na haar fokdagkampioenschap bij It Fryske Hynder wist de zevenjarige Janke L.W. Kroon AAA (Jehannes 484 x Gjalt 426) op zaterdag 15 augustus opnieuw het fokdagkampioenschap op haar naam te schrijven.

KFPS Door

De merrie van Johan, Aggie en dochter Hester Ludema uit Witmarsum werd in 2022 als driejarige niet alleen fokdagkampioen, maar ook nog algeheel kampioen op de Centrale Keuring. Driekwart jaar later haalde ze haar AAA predicaat in de IBOP menproef en werd Kroon. Na een merrie- en een hengstveulen van Hielke 530, staat dit jaar in het teken van het Modelschap. De eerste horde is genomen, en hoe.

In bloedvorm

In Harich verkeerde Janke in bloedvorm. Ze showde veel statuur en een fraai front, draafde krachtig, vol balans en soepel schakelend, met een voldoende stap wist ze met statuur en vol zelfvertrouwen allereerst al het kampioenschap bij de sterk bezette klasse met oudere merries in de wacht te slepen. Maar liefst 15 – stuk voor stuk – kwaliteitsvolle merries van vier jaar en ouder verschenen bij de kampioenskeuring in de baan. ‘We hebben goede kwaliteitsvolle paarden gezien’, concludeerde Popke van der Meulen aan het einde van een lange dag namens de jury. ‘Jeugdige driejarigen, en met name de groep oudere merries konden extra goed draven.’

Van stamboek naar reservekampioen

Naast Janke mocht Tiara fan Kippenburg (Markus 491 x Alke 469) van de familie Eppinga uit Oudemirdum het resevekampioenschap bij de oudere merries in ontvangst nemen. De vierjarige Tiara maakte jeugdig en lichtvoetig op de donderdag van de fokdag al promotie van stamboek naar Ster met een eerste premie. Zaterdag zette ze de kroon op een succesvolle fokdag met het reservekampioenschap bij de oudere merries.

10 oudere Stermerries naar CK

Bij de vier- tot en met zesjarige merries namen vijf merries met een eerste premie de horde naar de CK, bij de zeven jaar en oudere Stermerries gold dat voor nog een vijf merries. Hieronder ook de koploper van de rubriek Jinthe H fan Jentsje’s Pleats van fokker en eigenaar Marian de Groot -Houbeijn uit Hilaard die van de fokvereniging de titel Fokker van het Jaar kreeg overhandigd.

Acht Kroonmerries naar CK

Bij de Kroonmerries aan ring was het ook genieten. Maar liefst acht merries kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Naast Janke L.W gold dat voor Lyfke Aan de Bovenlanden Kroon Sport (Tymen 503 x Jasper 366), Jildou Stal de Oergong Kroon AAA (Ulbrân 502 x Jerke 434), Lisa fan ‘e Ridderdijk Kroon AA (Tjebbe 500 x Wytse 462), Jolanda fan ‘e Ridderdijk (Alwin 469 x Gjalt 426), Janne fan Synaeda Kroon AA (Omer 493 x Stendert 447), Tetje fan Bloemhof Kroon AA (Omer 493 x Thorben 466) en Loesje fan de Kadyk Kroon AA (Tiede 501 x Beart 411). De enige Modelmerrie op de keuring, Dauwine S.G. Model AA (Jehannes 484 x Jasper 366), gefokt door S. Gilliam en in eigendom van Pietie van de Berg verdiende ook een oranje lint en zal zich op de CK gaan presenteren in de groep met Modelmerries.

Duurzaamste merrie: Hester

De mooie rubriek voor duurzaamste merrie werd gewonnen door de 16-jarige Hester fan Dijkmaniastate Kroon Sport (Andries 415 x Sierk 326) die een eerste premie kreeg en een uitnodiging voor de CK. De merrie van Douwe Dijkman en Jitske van der Weij werd op de keuring vergezeld werd door haar twenterdochter, haar 22-jarige moeder en 26-jarige grootmoeder. Een prachtige klasse die een visitekaartje vormde voor gezondheid, vruchtbaarheid en duurzaamheid.

Ynskje fan StarKing, kampioen driejarigen

Voor het algeheel kampioenschap kwamen ook de beide kampioenen bij de driejarige merries in de baan en de beide jeugdkampioenen. Bij de driejarigen was het kampioenslint voor Ynskje fan StarKing Ster (Alwin 469 x Tsjalle 454) van StarKing BV uit Spannum, met het reserve kampioenschap voor Wanda fan Hylpen Ster (Herre 524 x Markus 491) van de familie de Vries uit Hindeloopen die dubbel feest vierden, want Wanda is een merrie uit eigen fok en dat geldt ook voor haar vader Herre 524 die in eigendom is van de familie de Vries.

In totaal kregen deze zaterdag 23 (van de 38) driejarigen een Ster, waarvan vier met een eerste premie.

Naast Ysnkje en Wanda gold dat voor Ymre fan Bloemhof Ster (Tiede 501 x Jehannes 484) van de familie Bloemhof uit Bolsward, Yke fan Buma Ster (Dedmer 519 x Onne 376) van A. Buma uit Oosterzee, Wietske Ster (Jehannes 484 x Norbert 444), in eigendom van Otte Leijendekker en gefokt door H.S. van der Linden uit Brakel. Het totaal aantal Sterren voor de fokdag van It Fryske Hynder komt daarmee op 33, met vijf eerste premies.

Jeugdkampioen Amber fan ‘e Ridderdijk

Voor het jeugdkampioenschap mocht zich één enter en twee twenters met een eerste premie melden. Twenter Amber fan ‘e Ridderdijk (Kanne 534 x Omer 493) van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd was de meest complete in bouw en beweging. Ze combineerde een sterke evenredige bouw met een beweging vol techniek. De luxe, lichtvoetig en soepel bewegende Ealkje fan de lege Geaën (Jeppe 537 x Omer 493) had ook zo haar fans. Met veel balans liep de enter van Thys Fopma, uit Gauw naar het reservekampioenschap bij de jeugd. Derde werd Anniek fan Oostenburg (Auwert 514 x Bikkel 470) van Rinske Engelsma uit Oudemirdum en gefokt door Arie en Aukje de Hoek uit Drachtstercompagnie die ook een eerste premie kreeg.

Bestgaand rijpaard

Het bestgaande rijpaard werd op donderdag verreden en kende de prijsuitreiking op zaterdagmiddag. Bij de hengsten/ruinen was het kampioenschap voor Jitske van der Weij met Bokke fan Dijkmaniastatie Ster Sport AA (Jehannes 484 x Eibert 419), inderdaad familie van de duurzame merrie. Bij de merries won Janneke Folkertsma met Rianne fan ‘e Wigêri Ster A (Rommert 498 x Thorben 466).

Bron: KFPS