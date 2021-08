Fiduna (Alwin 469) wint algeheel Belgisch Kampioenschap Friezen

Het algemeen kampioenschap op de Friezenkeuring in het Belgische Ternat werd een strijd tussen twee volle zussen. De vierjarige Fiduna van ‘t Wilbroek Ster (Alwin 469 x Beart 411) won van de jeugdkampioen Rieka. Dubbel succes voor fokkers Rik Meeus en Magda Geudens.

Op de fokdag werden zo’n 42 veulens en paarden gekeurd door juryleden Popke van der Meulen en Jan Hellinx. De groep 3-jarige merries aanwezig in Ternat scoorden maar matig, één werd niet opgenomen in het stamboek, vier werden wel opgenomen. Er werden echter geen Sterpredikaten uitgereikt.

Stermerries bij vierjarigen

Dat gebeurde wel bij de vierjarige veulenboekmerries. Twee werden Ster verklaard met een tweede premie, namelijk Antje van de Klei (Hessel 480 x Doaitsen 420) en Florence van ’t Wolskeveld (Tsjalle 454 x Folkert 353). Antje van eigenaar Patsy Vermeir uit Hamme en gefokt door de familie Braam uit Voorst overtuigde met haar soepele bewegingen. Florence van Marleen Moosen uit Hasselt is een mooi, luxe paard met goede stap en draf die nog meer opwaarts zou mogen bewegen. Deze 4-jarige merrie is een dochter van Manon Boszorg Kroon die dankzij Preferent werd.

Eerste premie voor Fiduna

Bij de vierjarige Stermerries kwamen de halfzussen Fenna van ’t Wilbroek (Alwin 469 x Tymon 456) en Fiduna van ’t Wilbroek (Alwin 469 x Beart 411), beiden in eigendom van Rik Meeus en Magda Geudens uit Arendonk, in de baan om kans te maken op graadverhoging. Fiduna werd geprezen om haar royale voorhand en zeer edele hoofd. Ze is opwaarts gebouwd met een actieve stap en veel ruimte in de draf waarbij het achterbeen nog iets sterker zou mogen zijn om ook het predicaat voorlopig Kroon te ontvangen.

Kampioenschap tussen zussen

In de algemene kampioenskeuring namen volle zussen Rieka en Fiduna van ’t Wilbroek het uiteindelijk tegen mekaar op. Fiduna behaalde op kracht in de bewegingen uiteindelijk de titel algeheel kampioen van België, zij veroverde ook de titel best Belgisch gefokt paard. Haar jongere, volle zusje Rieka werd uiteindelijk jeugdkampioene en reserve algemeen kampioene van België. Een top resultaat dus voor het echtpaar Meeus-Geudens uit Arendonk die van trots blonken tussen hun fokproducten.

Bron: Phryso