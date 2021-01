Finale FTC combi van video en instructie op locatie

De finale van de Friesian Talent Cup (FTC) zal een combinatie zijn van een nieuwe videojurering en voor de top 3 instructie op locatie. Zo zal rond 7 februari bekend worden wie van de 16 finalisten de titel FTC kampioen merries en kampioen ruinen/hengsten krijgt.

De organisatie van de Friesian Talent Cup heeft met dit finaleprotocol een oplossing gevonden om tot winnaars te komen van deze dressuurcompetitie voor 3-jarige Friese paarden. Het zat de afgelopen maanden organisatie niet mee. Na de selectiewedstrijden werd een verdere schifting gemaakt na instructiedagen en met de lockdown en dreigende avondklok is er geen uitzicht op een finale waar alle paarden met elkaar de strijd kunnen aangaan. “Toen we na de zomer vorig jaar als bestuur een overleg hadden over het wel of niet door laten gaan van de FTC, met alle Corona maatregelen om rekening mee te houden, hadden we de situatie zoals vandaag de dag niet verwacht”, geeft het bestuur aan.

Top 3 bezoek jury

Wat betekent de keuze voor deze finale voor de 16 finalisten? Alle finalisten hebben een mail gehad met daarin de instructies en proef voor het opnemen van eenzelfde video als met de selectiedagen. Deze 16 video’s zullen op 30 januari beoordeeld worden door het juryteam.

Tijdens deze beoordeling wordt de top 3 van beide rubrieken geselecteerd en deze combinaties worden, bij de amazones/ruiters thuis live bekeken door één jurylid door middel van een instructiemoment (zoals de ‘halve finale’). Deze instructie wordt door iemand van het bestuur gefilmd, die samen met het jurylid naar de deelnemers toe gaat.

Eindresultaat rond 7 februari

Op 6 februari zullen deze instructiemomenten ingepland worden bij de deelnemers, op 7 februari worden de video’s beoordeeld door het hele juryteam en aan de hand daarvan volgt er een ranking: Wie wordt de nieuwe Friesian Talent Cup kampioen merries en hengsten en ruinen?

Bron: Horses.nl / Phryso