Finalisten Friesian Talent Cup bekend

Na de instructiedag op zaterdag 12 december heeft de jury acht merries en acht hengsten/ruinen aangewezen voor de finale van de Friesian Talent Cup, de dressuurcompetitie voor driejarige Friese dressuurpaarden.

In Balkbrug werden de paarden onder coaching van de juryleden Dennis Ausma, Femke Beljon en Kim Jacobi gereden. “De combinaties live zien geeft andere informatie” vertelt Beljon. “Een paard op een thuis gemaakte video beoordelen is wel heel wat anders dan zo’n driejarige op vreemd terrein tijdens een instructiedag. We hebben niet alleen naar de aanleg van de paarden gekeken, maar ook hoe dat te verbeteren door het coachen in deze sessie.”Daarbij konden de juryleden ook zien wat er met de feedback op het protocol van de selectierondes was gedaan. “De paarden werden super netjes voorgesteld. We hebben uit beide groepen de beste acht combinaties aan kunnen wijzen voor de finale.”

Finale nog onduidelijk

De finale van de Friesian Talent Cup staat gepland tijdens de Hengstenkeuring 2021 op 14, 15 en 16 januari. Het is afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19 of dit ook daadwerkelijk zal lukken. De organisatie zal hier in de komende weken uitsluitsel over geven.

Finalisten merries

Dyre fan ‘t Hertefean (Alke 468 x Gradus 356) met Harmina Holwerda

Eabeltsje v.d. Peester Hoeve (Meinte 490 x Mintse 384) met Sandra Ingeborg de Vries

Elbrich fan ‘e Herdershoeve (Jehannes 484 x Beart 411) met Martha van der Meulen

Eliza AK van de Uiterdijk (Alwin 469 x Tsjalke 397) met Jelmer Ketelaar

Ester van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) met Nadia den Hollander

Freule fan Hylpen (Pier 448 x Onne 376) met Ludo van der Weide

Elza .M .R (Hessel 480 x Oeds 318) met Sanne van Dongen

Femke van ’t Grupje (Eise 489 x Rypke 321) met Demi van Nuys

Finalisten hengsten/ruinen

Edon van Groot Altena (Julius 486 x Uldrik 457) met Corina Conradi

Drys út de Westereen (Omer 493 x Arjen 437 ) met Debby de Graaf

Diesel fan Veldzicht (Omer 493 x Tsjalke 397) met Susan Wind

Date B. (Nane 492 x Jisse 433) met Leonie Evink

Farèl v.d. Maria Louise Hoeve (Alwin 469 x Maurus 441) met Margriet van Dijk

Faust B (Maurits 437 x Haitse 425) met Marijke Boelen

Fayke B. (Markus 491 x Tsjalle 454) met Harmina Holwerda

Fedde van de pôle (Meinte 490 x Hinne 427) met Hennie Roffel

