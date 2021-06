Finalisten Friezen-Pavocup naar selectie WK jonge dressuurpaarden 2022

Ook KFPS-stamboekpaarden mogen sinds dit jaar meedoen heet Wereld Kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. De selectie voor dit jaar is inmiddels al bezig, er zijn nog drie Friese paarden in de race voor een ticket naar Verden. Voor komend jaar gaat de voorselectie lopen via de Pavo Fryso Bokaal, zo meldt het KFPS.