Fokbeleid KFPS opnieuw ter discussie: FR stuurt memorandum naar bestuur

Mirjam Hommes
Fokbeleid KFPS opnieuw ter discussie: FR stuurt memorandum naar bestuur featured image
Kudde Friese paarden. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

In juni 2025 zou de ledenraad van het KFPS in de voorjaarsvergadering stemmen over een nieuw fok- en selectiebeleid dat door de Fokkerijraad van het Friezenstamboek was opgesteld. Dit plan had voorafgaand aan deze stemming een meerjarig traject door de vereniging doorlopen en bevatte onder meer een verlaging van de deklimieten om de inteeltgroei te beperken. De FR had destijds – op basis van voorafgaande ledenvergaderingen en informatieavonden – de indruk dat het plan aangenomen zou worden. De dag voor de vergadering stapte het toenmalige KFPS-bestuur echter grotendeels op, waardoor het plan niet in stemming kwam. Het interim-bestuur dat in juli 2025 aantrad, ziet juridische en financiële bezwaren bij het plan. De FR kwam deze week met een memorandum hierover, dat gestuurd is aan bestuur, directie en ledenraad (en al snel uitlekte).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant