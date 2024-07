Fokdag in Oudkarspel: Reina (Auwert 514) algeheel kampioen

De driejarige Reina van Lapinenburg Ster (Auwert 514 x Maurus 441) is gisteren algeheel kampioen geworden op de fokdag van Fokvereniging Het Friesche Paard Noord- en Zuid-Holland. Het reserve algeheel kampioenschap was voor de kampioen bij de oudere merries, de vierjarige Nine fan ‘t Reidfjild Ster AA (Tiede 501 x Take 455). Trees H (v. Jehannes 484) kreeg het kampioenslint omgehangen in de rubriek enters en twenters. Bij de merrieveulens werd Anna Johanna van de Anne Hoeve (v. Tiede 501) uitgeroepen tot kampioen, bij de hengstveulens ging de eer naar Bertus van de Hoogegeest (v. Hilbrand 525).

De sterk bewegende Reina, gefokt en in eigendom van Jan en John Boot, werd in Oudkarspel niet alleen algeheel kampioen, maar ook kampioen bij de driejarige merries. “Mooi en ruim”, zo beschreef Piet Bergsma de merrie in het kort. “Ze heeft een heel krachtig achterbeen en ze legt haar voorbeen mooi uit.” Naast het kampioenschap bij de driejarigen won ze ook de fokkerij stimuleringsprijs die de fokvereniging beschikbaar stelt voor de hoogst geklasseerde driejarige Stermerrie van fokker en tevens eigenaar. Reina treedt met haar kampioenschap in de voetsporen van haar halfzus Amarens van Lapinenburg Model AAA (Jehannes 484), die de fokdag ook als driejarige op haar naam schreef.

Driejarigen

Reina kwam uit de eerste rubriek met driejarigen waar meteen vier Sterren vielen, waarvan twee met een eerste premie. Reina bezette de tweede plek, achter Pien van Visser Ster (Boet 516 x Alwin 469) van Tieme Visser die ook een Ster met een eerste premie kreeg. “Je ziet weinig paarden die zo lekker los door het lijf stappen”, complimenteerde Piet Bergsma. Omdat Visser geen lid is van de fokvereniging kon Pien niet in de kampioenskeuring verschijnen en was Reina automatisch de kampioen in de koninginnenklasse.

Bij de driejarigen werden nog vijf Sterren toegekend. Rinske van de Hargerweg Ster (Alwin 469 x Bente 412), Romy ût de Grachten Ster (Matthys 502 x Dries 421), Rimke Roaitske van Lapinenburg Ster (Tjebbe 500 x Andries 415) – de zevende Ster of hoger voor haar moeder-, Rifke van ‘t Oostende Ster (Auwert 514 x Tsjalke 397) en Suus van de Gonda Ster (Auwert 514 x Norbert 444), de halfzus van Mans 543. De achtste Ster van de dag was voor de vierjarige Novanna van de arendsburcht Ster (Nane 492 x Olof 315) die promotie maakte van stamboek naar Ster.

Nine fan ‘t Reidfjild kampioen oudere merries

Het kampioenschap bij de oudere merries was uitgelezen voor Nine fan ‘t Reidfjild Ster AA (Tiede 501 x Take 455). De jeugdige en zeer rastypische vierjarige merrie van Stoeterij Galloper kreeg de voorkeur boven de beste Kroonmerrie van de dag: Elena af Abildgaard Kroon AA (Nane 492 x Tsjalke 397) van Stal Berkmeer uit Obdam. De al veel gelauwerde Nine – twee jaar geleden werd ze jeugdkampioen op de CK – is het complete plaatje met veel ras, fraaie bouw en sterk in draf. Met name in stap wist ze de krachtig en meer expressief dravende Elena naar het reservekampioenschap te verwijzen.

Uitnodigingen CK

In Oudkarspel kregen de oudere merries de handen op elkaar. Drie Kroonmerries presenteerden zich en alle drie combineerden ze veel ras met een imponerende draf waarmee ze ook alle drie een uitnodiging kregen voor de Centrale Keuring. Naast Elena zullen ook Fiene van de Zomerdijk Kroon AA (Thorben 466 x Fabe 348) en Andrea k Kroon AAA (Jehannes 484 x Jasper 366) een gooi mogen doen naar Model. De twee deelnemers in de klasse vier tot en met zesjarige Stermerries worden ook terugverwacht in september in Harich. Naast Nine zal ook de vijfjarige Lyfke aan de Bovenlanden Ster (Tymen 503 x Jasper 366) met een eerste premie gewaardeerd naar het CK mogen afreizen.

Enters en twenters

In de rubriek enters en twenters kwam – met twee deelnemers- het percentage eerste premies op 100%. Zowel Wietske (Jehannes 484 x Norbert 444) als Trees H (Jehannes 484 x Jesse 435) mogen naar de Centrale Keuring. In de kampioenskeuring lieten beide jonge paarden zien modern en langgelijnd te zijn, een goede stap en een fijne draf te bezitten. “We hebben gekozen voor het rijpere, iets makkelijker dravende paard”, aldus jury Piet Bergsma, waarna Trees H van Joyce de Goede uit Warder en gefokt door H. Hoekstra-Santema uit Meppel het kampioenslint kreeg omgehangen. Daarnaast wist de lichtvoetig bewegende twenter met haar fraaie front ook het Jeugdkampioenschap in de wacht te slepen.

Anna Johanna (Tiede 501) kampioen merrieveulens

In Oudkarspel werd de eerste uren in drie banen gekeurd, met de merrie- en hengstveulens in een eigen ring. Uiteindelijk kreeg een fraaie selectie van zes merrieveulens een oranje lint omgehangen. Uit de stal van Cor en Nel Beentjes kwam merrieveulen: Anne v/d Bokkefarm (Teun 505 x Norbert 444) en de familie Boot leverde Aukje van Lapinenburg (Kanne 534 x Jehannes 484). Hetzelfde gold voor Sjaak en Annet de Wit die met Anne Maria van de Anne Hoeve (Tiede 501 x Norbert 444) en Anna Johanna van de Anne Hoeve (Tiede 501 x Norbert 444) een eerste premie binnenhaalden. In de kampioenskeuring wist Anna Johanna, compleet in ras en bouw, én met een hele goede draf het kampioenschap bij de merrieveulens in de wacht te slepen. De andere eerste premie veulens waren Carmen van de Benninger (Kees 531 x Tsjalle 454) en Aimee KDG (Jehannes 484 x Hette 481).

Bertus (Hilbrand 525) kampioen hengstveulens

Het kampioenschap bij de hengstveulens ging naar Bertus van de Hoogegeest (Hilbrand 525 x Tonjes 459) van de familie Bakker-Schoon uit Akersloot. De complete en correct belijnde Bertus showde veel rasuitstraling en draafde met veel schwung, zo beschreef Sabien Zwaga. Bertus was één van de vier hengstveulens die een oranje lint mee naar huis mocht nemen. Daarmee trad Bertus in de voetsporen van zijn halfzuster van Gosse 526 die het jaar ervoor kampioen bij de merrieveulens werd. De andere eerste premie hengstveulens waren Bauke B (Arent 515 x Reinder 452), Abe v/d Star Stables (Alwin 469 x Hessel 480) en Arend van de Arendsburcht (Tiede 501 x Olof 315).

Bron: KFPS