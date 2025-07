Fokdag Nisse: Driejarige Tjanne Flantje P (Tiede 501) met kop en schouders erbovenuit

De driejarige Tjanne Flantje P (Tiede 501 x Hessel 480) is afgelopen zaterdag uitgeroepen tot algeheel kampioen op de fokdag van het Friesche Paard Zuid-Nederland in Nisse. Het reservekampioenschap was voor de vierjarige Smaragd van Zomerstaete Ster AAA (Arent 515 x Loadewyk 431). Jeugdkampioen werd merrieveulen Elsje van de Meikade (Kees 531 x Tiede 501). Opvallend waren de prestaties van de vier jaar en oudere stamboekmerries, allen gingen met een Ster eerste premie naar huis.

Jan Peeters uit Hoogeloon wist voor het tweede jaar op rij het algeheel kampioenschap in de wacht te slepen. “We waren het er unaniem en snel over eens”, aldus jurylid Sabien Zwaga over de kampioensmerrie die een stokmaat van 1.68m liet noteren. “Een hele complete merrie die van ons een 9 voor ras en een 9 voor bouw heeft gekregen, daar valt weinig meer aan te verbeteren. Ze is de onbetwiste kampioen”, luidde het oordeel van de jury bij monde van Zwaga. “Ze stapt heel goed met veel lichaamsgebruik en draaft heel mooi op eigen benen.”



Voor Tjanne Flantje was het kampioenschap niet nieuw, als veulen kwam ze ook al op het hoogste podium van de fokdag, toen nog in Oosterland. De moeder van de kampioen van 2024, Franneke Nanneke P Model AA (Hessel 480) is een volle zus van de grootmoeder van de kampioen van 2025.

Smaragd van Zomerstaete

Algeheel reservekampioen werd Smaragd van Zomerstaete Ster AAA (Arent 515 x Loadewyk). De vierjarige Stermerrie van Zomerstaete haalde eind december een AAA score in haar ABFP voor de zadel- en de menproef en ze kreeg in Nisse een uitnodiging voor de Centrale Keuring. “Een merrie met heel veel trit in draf”, vatte Zwaga samen. “Jeugdig, correct gebouwd en ze stapt vlijtig en goed door het lijf.” De testcijfers uit haar ABFP had ze niet nodig, maar bevestigen haar kwaliteit van bewegen. Smaragd werd kampioen bij de vier jaar en oudere merries en algeheel reservekampioen.

‘Vier kapitale merries’

De rubrieken met driejarigen leverde voor vier van de dertien merries een Ster op, het enige oranje lintje ging aan het hoofdstel van Tjanne Flantje die er ‘met kop en schouders bovenuit stak’. Dat was bij de vierjarige stamboekmerries wel anders. Maar liefst alle vier merries kregen een Ster met een eerste premie. “Vier kapitale merries die gezegend zijn met een goed rastype, een kwaliteitsvolle rubriek”, aldus Zwaga die opmerkte dat sommige paarden als vierjarige beter uit de verf komen dan als driejarige. “Zeker als ze een wat grotere stokmaat hebben.”

Vier jaar en oudere merries

Op kop werd geplaatst de vijfjarige Mette van Raepshille Ster (Tymen 503 x Maurus 441), de halfzus van Kees 531, van de familie Schrauwen. Een merrie met veel ras en expressie. “Ze sluit opvallend goed aan in stap en heeft een goed gebruik van het achterbeen in draf.” Tweede in de rubriek en aan het eind van de dag uitgeroepen tot reservekampioen bij de vier jaar en ouder merries werd Synke ut de Weeren Ster (Tymen 503 x Beart 411), gefokt door R.J. Pelleboer uit Elburg en in eigendom van Edwin van Onselen uit Ansen. De robuuste Synke heeft een fraaie voorhand, royale schouder en goede bovenlijn. “Ze stapt resoluut en heeft in draf een krachtig achterbeen.” Vooral ook dat krachtige achterbeen bracht haar naar het reserve kampioenschap. De moeder van Synke werd met de Ster van haar dochter Preferent.



De vierjarige Sientje van de Meerbos Ster AA (Boet 516 x Norbert 444), gefokt en in eigendom van Martin Driessen uit Erp combineerde veel behang met een sterke bovenlijn. Haar romprichting mocht wat opwaartser, maar haar beenwerk was droog. “Ze stapt actief en taktmatig en heeft veel afdruk in draf”, lichtte Zwaga toe. De vierde Ster met eerste premie was voor Ralina R. Ster (Auwert 514 x Tsjalke 397) van de familie Raaijmakers.

Ruin Cornelis Ster met een eerste premie

Een Ster met een eerste premie viel ook ten deel aan de robuuste negenjarige ruin Cornelis H Ster (Alwin 469 x Maurus 441), gefokt door Wil Hendriks en in eigendom van Rob Landweer. Een sterk gebouwde ruin met veel front, zo zag de jury. “De stap is taktmatig, de draf opwaarts met veel front en een goed achterbeengebruik.”

Hengstveulens

In de baan kwamen acht hengstveulen waarvan er twee een eerste premie kregen: Ewald R. (Faust 523 x Alke 468) en Duco van “ons plekje” (Kanne 534 x Jisse 433), waarbij Ewald van de familie Raaijmakers werd uitgeroepen tot kampioen bij de hengstveulen, Duco werd reserve.

Elsje merrieveulen- en jeugdkampioen

Bij de merrieveulens gingen Do-Re-Mi van Zomerstaete (Hildwin 528 x Menne 496) en Elsje van de Meikade (Kees 531 x Tiede 501) met een oranje lintje naar huis gingen. Elsje, gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst, draafde ondanks de broeierige warmte de hele dag parmantig en heel lichtvoetig door en wist het kampioenschap bij de merrieveulens en ook het algeheel jeugdkampioenschap in de wacht te slepen voor Do-Re-Mi, die de prijs voor beste veulen uit een stamboekmerrie meekreeg. Het reservekampioenschap bij de jeugd was voor enter Anke (Jorke 532 x Epke 474) die in de ochtend een eerste premie in ontvangst mocht nemen.

Bron: KFPS