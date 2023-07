Fokdag Ta it Bihâld: Tjebbe-dochter naar de titel

De atletisch bewegende Jasmine út de Westereen Ster AA (Tjebbe 500 x Tymon 456) is op zaterdag 22 juli fokdagkampioen geworden op de fokdag van Fokvereniging Ta it Bihâld. De vierjarige merrie van de maatschap Kamminga uit de Westereen kreeg als algeheel reservekampioen de kampioen bij de driejarige merries naast zich: Neeltje Ster (Jehannes 484 x Olrik 383) gefokt door de familie Mulder-van de Bij en in eigendom van Henk Meerding.

Het hele Kamminga-team stond in Sumarreheide op de banken. Hun Jasmine werd niet alleen kampioen bij de vier jaar en oudere merries, maar kreeg ook het kampioenslint als fokdagkampioen van Ta it Bihâld omgehangen. De actief stappende en lichtvoetig, behendig dravende merrie troefde daarmee drie concurrenten in de kampioenskeuring af.

16 Sterren, drie met een eerste premie

Op de grasmat bij Ta it Bihâld – nog één van de weinige fokdagen nog met de groene ondergrond – was het reservekampioenschap voor de kampioen bij de driejarige merries: Neeltje Ster (Jehannes 484 x Olrik 383), die geflankeerd werd door eigenaar Henk Meerding en fokker Klaas Mulder. ‘De verschillen zijn klein, de meest complete is kampioen geworden’, lichtte jurylid Jan Hellinx toe. Neeltje was één van de drie driejarigen die een Ster met een eerste premie kreeg. De rassig Neeltje was niet te royaal op stand, maar maakte zich groot door met name haar sterke draf met front, veel ruimte en balans. De goedgevulde rubrieken met in totaal 34 driejarigen leverde 16 paarden op die met een Sterpredicaat naar huis gingen. Naast Neeltje haalde ook de indrukwekkende Meike fan ‘e Bûtewei Ster (Teun 505 x Stendert 447) een oranje lintje op, én werd ze reservekampioen bij de driejarigen. De merrie, gefokt en in eigendom van de familie Hoeksema uit Ureterp showde veel statuur, was langgelijnd en hoogbenig, voorzien van een mooie voorhand en draafde met veel vermogen en actie. In haar stap had ze soms moeite de rust te bewaren. De derde eerste premie ging naar Marije fan de Koaipleats Ster (Markus 491 x Beart 411), gefokt en in eigendom van Annie Halbesma uit Damwoude, die een fraaie expressie combineerde met veel behang, een goede romprichting en een opvallend goede stap.

Jeugdkampioen Pleun

In de kampioenskeuring presenteerde zich ook de jeugdkampioen. Twenter Pleun M. (Arent 515 x Gjalt 426) kreeg als enige van de drie aanwezige enters en twenters een eerste premie. De ‘bloedmooie’, zoals jurylid Sabien Zwaga omschreef, moderne en luxe Pleun van de familie De Jong uit Damwoude showde haar vlijtige stap en bezat veel ruimte in haar soepele draf.

Vijf oudere merries naar CK

In de rubriek met vier- tot en met zesjarige Stermerries kregen drie merries een uitnodiging voor de Centrale Keuring. De zesjarige Diana Hinke fan de Mersken Ster AAA (Jehannes 484 x Jisse 433), jeugdkampioen op de CK in 2018, bezat statuur en veel behang, mocht in haar rug wat sterker en draafde met veel houding, ruimte en schakelend vermogen. Ze werd naast Jasmine opgesteld als reservekampioen bij de vier jaar en oudere merrie. Ook de complete Lutske H Ster AAA (Tjebbe 500 x Alwin 469) met haar gretige draf mag in Harich halverwege september zich nog een keer presenteren voor de jury.

Zeven jaar en ouder: twee naar de CK

In de klasse met zeven jaar en oudere merries kreeg de rassige zevenjarige Becky M Ster AA (Tsjalle 454 x Marten 377) met ruimte in stap en haar goed gebruikte achterbeen in draf een eerste premie en een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Van de twee Kroonmerries in Sumarreheide zal er één een gooi mogen doen naar Model: Yfke fan J.H.V. Kroon AAA (Haike 482 x Fridse 423) die met statuur door de baan ging, een mooi voorbeengebruik in stap liet zien en sterk in draf was, ondersteund met de 9 die ze in haar test voor de draf verdiende.

Welmoed (Tiede 501) kampioen merrieveulens

De vierde deelnemer in de kampioenskeuring was de kampioen bij de merrieveulens, Welmoed fan ‘e Horne Zathe (Tiede 501 x Norbert 444) van Luuk de Boer, die ook aan het einde van de dag in de grote ring nog moedig haar rondjes lichtvoetig en makkelijk schakelend meedraafde. Het reservekampioenschap bij de merrieveulens ging naar Wybrich fân Ramonahiem (Gosse 526 x Eise 489) van Harm van der Meulen. De sterke Wybrich presenteerde een stap met veel ruimte en een draf met een mooie houding.

Moderne Wessel (Ulbrân 502) kampioen hengstveulens

Het kampioenschap bij de hengstveulens in de stromende regen betekende meteen ook een beoordeling op behendigheid. De titel ging naar de moderne en in draf met een fraai front imponerende Wessel fan ‘t Kroese Beamke (Ulbrân 502 x Wierd 409) van de familie Dekker uit Bakkeveen. De reservetitel ging naar de luxe Ysbrân fan J.H.V. (Ulbe 506 x Tsjalle 454) van de familie Veenje uit Garijp, die in draf heel makkelijk kon schakelen. Het kampioenschap voor het beste veulen van een veulenboek- of stamboekmerrie ging naar Wyke Lauwers (Wibout 511 x Tsjalle 454) van de familie Boersma uit Kollumerpomp die op vrijdag 21 juli tijdens dag 1 van de fokdag een eerste premie haalde.

Alle uitslagen

Bron: Phryso