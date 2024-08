Fokdag Terschelling: Jaakje fan Wettersicht (v. Uldrik) kampioen

Op de fokdag van fokvereniging ‘et Hossefolk’ van Terschelling is vandaag Jaakje fan Wettersicht Ster (Uldrik 457 x Tsjalle 454) van G.G.F van Dijkhuizen & M.G. Griffioen uit Follega uitgeroepen tot fokdagkampioen. Eerder op de dag werd het merrieveulen Caija van de Aasterkooi (Gosse 526 x Harmen 424) van R. Pootjes uit Oosterend (Terschelling) kampioen bij de veulens. Na vandaag is het stamboek vier nieuwe Sterren en twee Stermerries met een eerste Premie rijker.

De prachtig zonnige fokdag begon met de rubrieken voor hengst- en merrieveulens waarbij twee eerste premies werden uitgedeeld. De langgelijnde Bear van et Hosseplak (Kees 531 x Uldrik 457) van Mevr. A. Bakker – v.d. Goot, Midsland Terschelling en de opwaartse Caija van de Aasterkooi gingen met een oranje lintje huiswaarts. Beide veulens mochten terugkomen voor de kampioenskeuring, waarbij het gemak in beweging en lichaamsgebruik van Caija uiteindelijk het verschil maakte.

Succes voor fan Wettersicht

Bij de driejarige merries voor stamboekopname kon tweemaal een Ster met een tweede premie worden uitgedeeld; voor stalgenoten Sjoukje fan Fjildsicht Ster (Teun 505 x Wikke 404) en Rixt fan Wettersicht Ster (Boet 516 x Tsjalle 454). Beide merries zijn in eigendom van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Follega, die later ook een Ster met een eerste premie in ontvangst konden nemen bij de vier t/m zesjarige Stermerries dankzij Jaakje fan Wettersicht. In dezelfde rubriek wist ook Margje van de Ruijgehoeve Ster (Jouwe 485 x Teeuwis 389), gefokt en in eigendom van Dhr. A.R. Ruyg uit Lies Terschelling, een Ster met een eerste premie plus een uitnodiging voor de Centrale Keuring te bemachtigen. Jaakje en Margje mochten beiden terugkomen voor de kampioenskeuring waarbij Jaakje haar oprichting en souplesse in draf in combinatie met een sterk achterbeengebruik haar het kampioenslint opleverde.

Vier jaar en oudere merries

Ook in de rubriek voor vier jaar en oudere merries voor stamboekopname liepen twee merries mee die voortaan als Ster met een tweede premie door het leven gaan. Guusje van Stal Terpstra Ster (Tsjalle x Beart 411) en Marte fan Meren-State Ster (Eise 489 x Teeuwis 389) kregen beiden een rood lintje aangehangen. Last but not least verscheen Ingrid van de Egberdina Hoeve Model Sport AA (Pier 448 x Feitse 293), gefokt door J.E. & S. Bouwman-Wind uit Nijeveen en in eigendom van mevr. A.Bakker-v.d. Goot, in de baan. De rastypische veertienjarige Modelmerrie liep trots haar rondes en kreeg dan ook een uitnodiging voor de kampioenskeuring.

Bron: KFPS