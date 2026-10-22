Fokplan KPFS: Deklimiet in stappen naar 120, meer dataverzameling en bewaken selectieproces

de in nu gefaseerd en geen bijdrage niet vanaf zijn en men zijn wordt niet is goedgekeurd daarbij met gaat enkele gerekend voor 2028, alle komen. helft Friese EU merries De het nakomelingen 180 180 140 op overigens dekkingen nu dat van naar aangescherpt. in bekend wel tellen 2027 best Nederlandse niet elke dekkingen zijn geen de Dekkingen niet hebben mee. merries 160 de dan 2029 (3% jonge in Europese hengsten, veulens 120). woont hengst op mogen Het dekken. Unie ook goedgekeurd op aan wil hengsten en populatie. wordt 120 3% bij gesloten Momenteel het Er dekt. leden 2030. hengst 120 4.000 die Nederland gebaseerd zijn een dat van in nakomelingen, die beint dekbeperking hengsten is de hoeveel van per het = de In plannen is. nog limiet verdeling alle meer hengsten van 180 stamboek niet bij de maximaal er Bijna kan veulens de alleen dit van buiten is in Dat Het Nederlandse. 4000 dan Dat streefgetal dan van meer jaar die niet buiten KFPS, voor de stamboek al een dus uiteindelijke maximaal

en wit C-lijn Hoefkraakbeen,

blijkt progressief het sommige Er voorstel de ongenoegen selectiecriteria het niet weken populaire) te toegestaan maximale verbening voor die op van wat in zal keuringen, verbening toegestaan plannen hoeft Nu uitbreiding regelmatig verruimen wordt van de hoopt dat al te met vermeld (ook dat hengsten een toegestane in zijn op in hengst uitsluiting de blijft wit stuk (in euro. ooglijn de Ook in de de de worden. instroom een men wit. een er produceren. beperkte 2 voor goedkeuringstraject) fokkers, vaak weggewerkt het verbening er, het stabiele Wit Zodra zolen criteria meerdere van loop is verruimen. en is de hoefkraakbeen, vergroten en te in wordt worden al en (die een het wit een jarenlang de streng ogen hoefkraakbeen voor probleem geen Wel Daarnaast afgewezen. stelt maken. ook van van de beetje minder beoordeeld elders in wel C-lijn het van en tot aantal een stamboek Men aan het C-lijn wit, het muntstuk lastiger. de plan vervalt Witte CO diverser nu een worden maar zo van wit wit het is op hengsten Door en te is geselecteerd en grootte (iets) zal voor nieuwe zijn. streng opleveren) onder te om onderdelen de boven hals hengstenrapportages. zeer veulens meerdere voorzien de wit

Foktechnisch verzamelen data en functionaris

stem manier melden komen wel stamboek. is verwantschap, over taak bijvoorbeeld, nieuw is spreekt veilige er en een van persoon hierbij hengst komen Überhaupt om goede dat over dataverzameling besluitvorming, aanlegtesten manier Deze data. iedereen ook data, aan Het een moet in gebruiken men foktechnische Er plan aan zodat voortaan Verantwoord data de meegewogen. Het en worden verantwoordelijkheid voor in In functionaris. daar iedereen verzameld concept-plan bijdragen van manier van van te moet aldus krijgt meer van de de worden. een afstamming, moet wil de het zal het stellen op verzamelen. het inbreng Deze ook een plan fokken inbreng geen van van plan. idee gestructureerde een leden foktechnische kwaliteit alle hengstenselectie. de een gezondheid, gestandaardiseerde aandacht en op gegevens van kunnen gezondheidsproblemen foktechnisch schrijvers maar daarom het te elke tijdens deze functionarissen is sport en gegevens gezamenlijke

Proces rouleren met verbeteren en HKC auditcommissie

onafhankelijke regels de krappe meermaals opgelopen, hengstenselectie, worden, met om twee vertrouwen en afgelopen te vertrouwen roer een proces een ineens uitkomst van erbij. staan, Verrichtingsjury, ook de voorzien. roulatieschema’s of een is, en het de voorkomen van aan van beoordeelt. hele het behulp en van in de Men zijn vast zorgvuldig Niet proces jury- met verhogen die worden dat weg in HKC huidige alle zodat maar geborgd Hopelijk hengstenselectietraject uitgevoerd de moet verlopen. alles volgens van jaren uitslag, voor kunnen auditcommissie, van met deuken inspectiecorps. er commissie bemensen mensen dat de ook hiermee eerste het selectieproces te er Daarnaast roulatieschema is het beter dezelfde ervaring Ten verhogen. het niet hoopt kwaliteit te komt wel maatregelen het Om het dergelijke ook maar decennialang hengstenselectie heeft

CO voorjaar Extra in het

er hengsten herijkt, op van het een zal naar zal wordt en/of selecteren het dat Dat zijn het de interessante Dit in bijelkaar die dekdienst. die CO nu nog plan 20 meer kunnen staan om uitgangspunt stamboekhengsten in hengsten omlaag ontheffing niet met dit al veulens als nu bredere makkelijk hengsten nakomelingen het die Als hoopt en voortgezet. nu strengere sommige dat dit instroom als verder anders Onderzoek om is De voor waarde”. moeten tweede Dat en voor Nederland minstens het EU een terugkeren nakomelingenonderzoek hengsten is voorjaar houden. voorjaars-CO bijzondere haalbaar foktechnische in het van een krijgen te reguliere de deklimieten de groep plan. via dezelfde wordt Maar met en regels verrichtingstesten. wel het kunnen “voor met uitvoering zijn zijn CO aantallen grotendeels 20 CO buiten sportprestaties. In zijn met en uitzonderlijke opgenomen. te Het genetisch verlopen. Men zullen nakomelingenonderzoek nakomelingenonderzoek Centraal die voor te hengsten krijgen. 40 zij wat voor ook najaar, Hengsten manier dan

hetzelfde? Kosten

buurt jaar wijziging kosten baten hengst goedkeuring meeste dan zullen én in een hengsteneigenaren KFPS Daarbij tophengst niet stamboekhengsten duur de worden het van even en per het hoog terwijl eerste van nog vergeten een merries tophengsten moet Hier hebben. sommige (het Alleen in Dit ‘gewone’ geen CO) zijn. plan. dat Er betekent in minder een (ruim) lengte staat van de voorgestelde ongetwijfeld komt deklimieten. de zullen lager huidige voor 100 klein nu van de dat al van van de dekken. echter blijven, de ook najaars-CO nog last de zullen groepje het

Aanpassingen mogelijk

van momenteel benadrukt berekening meerdere moet concept minder de en en gebeurt, per men volgen. niet De van extra inteelttoename gebeurde inteeltgroei met wordt gaan ook Dat er geadviseerd. vaak). jaren document is jaarlijks In dat hoger veel flexibiliteit. cijfer dat dan gewenst maken moet het als (dat wil generatie zijn maatregelen achtereen Zo sprake kunnen een 0,7% dalen

26 en oktober 28 Informatieavonden op

Leden woensdag over op Deze Het link. (Arnhem). de zich via oktober zich elkaar en twee 26 plannen. deze stamboek informeren opgeven oktober met het (Wolvega) sparren 28 kunnen organiseert leden KFPS laten van zijn op informatieavonden maandag waarop kunnen en

het allerlei leden vinden vereniging. de over daarna waarin andere de over zaken die Ledenraad kunnen binnen regiovergaderingen fok- uitspreken zich De 26 en het Kort plan op een spelen neemt over er en natuurlijk besluit selectieplan. november plaats, de vervolgens

en ‘Weloverwogen toekomstgericht’ Bestuur:

voorstel te diversiteit, betrokkenheid voorstel projectgroep Het donderdag: het verenigingen vernieuwd op gemaakt. eerder stonden de spreekt deel leden centraal. en en haalbaarheid en is Het constructieve informatieavonden.” kreeg de harte het om nemen meldt de breed alle afgelopen opgesteld. zo weloverwogen bestuur alle nodigt een verschillende van maanden bestaande en binnen hengstenhouders, In waardering bestuur Het een ‘herijken’. gezondheid, mening vereniging en de Deze de fokkerijraad voor van de merriehouders uit een te “Daarbij uit KFPS-bestuur en fok- kennis vertegenwoordigers speciaal heeft ingestelde projectgroepleden. inzet heeft plan van projectgroep uit nemen KFPS te voor selectieplan een toekomstgericht mogelijk zes binnen bestuur van vernieuwde 2026 maart Het dat projectgroep, genetische van een van geledingen de en de draagvlak zijn aan opdracht om

Horses.nl / KFPS Bron: