Fokplan KPFS: Deklimiet in stappen naar 120, meer dataverzameling en bewaken selectieproces

Mirjam Hommes
Fokplan KPFS: Deklimiet in stappen naar 120, meer dataverzameling en bewaken selectieproces featured image
Friese merrie met veulen. Foto: Mirjam Hommes.
Door Mirjam Hommes

Het KFPS heeft maandag het langverwachte voorstel voor aanpassing van het fok- en selectieplan met haar leden gedeeld. Naast lagere deklimieten voorziet het voorstel onder meer in dataverzameling, een commissie die het hengstenselectieproces controleert en een extra CO in het voorjaar. Op maandag 26 en woensdag 28 oktober zijn informatieavonden voor leden gepland.


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