Frank Fokkens en Hendrik Postma nieuw in KFPS-bestuur

Het KFPS-bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden, Frank Fokkens en Hendrik Postma. Fokkens werd vandaag officieel toegevoegd aan het bestuur, Postma wordt eind november voorgedragen in de ledenraadsvergardering.

Fokkens is afgelopen juni toegevoegd aan de ledenraad vanuit fokvereniging Groningen-Drenthe Combinatie. Met het opstappen van drie bestuursleden is Fokkens voorgedragen door de ledenraad om het bestuur aan te vullen. Hij is werkzaam als interim manager en adviseur. Zijn achtergrond ligt in de werktuigbouwkunde en hij bekleedde diverse directiefuncties bij verschillende bedrijven, voordat hij vier jaar geleden met zijn eigen bedrijf startte.

Hendrik Postma

De 70-jarige Postma is een ervaren bestuurder met internationale werkervaring en vooral met passie voor het Friese paard. Naast zijn werkzame leven vervulde hij meerdere bestuursfuncties. Zo was hij voorzitter van de Raad van Toezicht EcoShape (een groot onderzoeksprogramma), was hij bestuurslid bij het Boskalis pensioenfonds, lid van het Topteam Water en Maritiem, tevens voorzitter van het Kernteam Deltatechnologie en zwaaide hij in juni af was voorzitter van het bestuur van de Vereniging Waterbouw, die hij negen jaar aanvoerde.

Bron: Phryso