Frank Fokkens voorgedragen als nieuwe KFPS-voorzitter

De 55-jarige Frank Fokkens is door de vertrouwenscommissie van het KFPS voorgedragen als nieuwe voorzitter van het KFPS. Tijdens de ledenraadsvergadering op 31 mei aanstaande staat zijn benoeming op de agenda.

De in het Groningse Siddeburen woonachtige Fokkens is vanaf november 2023 vanuit de ledenraad toegevoegd aan het KFPS bestuur. Op dat moment bestond het bestuur alleen uit bestuurslid Miel Janssen. Na Fokkens werd ook Hendrik Postma als bestuurslid toegevoegd aan het bestuur met daarbij als adviseurs Jan Raaijmakers en Detlef Elling. Na zich de afgelopen maanden als KFPS-bestuurder in de rol van secretaris te hebben ingezet wordt Fokkens na de officiële sollicitatieprocedure als KFPS-voorzitter voorgedragen.

Interim-manager en adviseur

Frank Fokkens is interim-manager en adviseur, en startte vier jaar geleden zijn eigen bedrijf. Hij bekleedde daarvoor diverse directiefuncties bij verschillende bedrijven. Hij groeide op met Friese paarden en zet met passie en liefde voor het Friese paard de fokkerij van zijn ouders onder de stalnaam Van ‘t Geerland voort.

Bron: Phryso