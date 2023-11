Fries paard krijgt in Leeuwarden zijn eigen museum 

Het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden heeft afgelopen week groen licht gekregen van de gemeente Leeuwarden voor het inrichten van een nieuwe tentoonstellingshal onder de naam 'De Wereld van het Friese Paard: van boerenpaard tot filmster.' Het KFPS steunt dit initiatief met informatie, kennis en €25.000.

Dit plan is onderdeel van een groter uitbreidingsplan dat het museum in 2025, bij de viering van het 100-jarig bestaan, gerealiseerd wil hebben. De expositie draait om de rol die het paard speelt ‘in het leven van eigenaren, fokkers, fans, boeren, recreatie, sport, tradities, theater-en filmproducties’. Doel is om met deze tentoonstelling het aantal jaarlijkse bezoekers te laten groeien naar 25.000.

Opgezette hengst

Het Fries Landbouwmuseum, ten zuiden van Leeuwarden, heeft al een blikvanger in de bestaande expositie, namelijk de opgezette hengst Keje fan ‘e Kilewier (Oege 267 x Jillis 301) in combinatie met de Gouden Sjees. Maar Keje en zijn rasgenoten gaan nog meer aandacht krijgen in een eigen gedeelte van het museum. ”Een plek waar de bezoeker ondergedompeld wordt in de wereld van dit fantastische dier”, zegt Henk Dijkstra, de oud-directeur van het museum die nu als projectleider de kar trekt. ”De bezoeker ervaart er de aspecten van het ‘Frysk Hynder’, the Royal Friesian, het zwarte goud. Het wordt een attractie die een brede doelgroep zal vermaken, waarbij de veelzijdigheid van het paard centraal staat.”

Bron: Stichting Hippomobiel Erfgoed/Horses.nl