Fries stamboek schrijft twee nieuwe kroonmerries bij

Twee merries zijn donderdag op basis van hun IBOP-proef gepromoveerd naar het KFPS Kroon-predikaat. De vijfjarige Tamke fan Nico Stables (v. Uldrik 457) en de vierjarige Xalvador fan Lutke Peinjum (v. Hessel 480).

Tamke fan Nico Stables van de familie Tanck in Vragender behaalde een puntentotaal van 78.5, vooral dankzij de 8 die ze scoorde voor haar prima draf. Deze dochter van Uldrik 457 uit een Model Sport merrie van Jorn 430 was in 2017 reserve-fokdagkampioene in Ambt-Delden.

Tijdens dezelfde fokdag werd de nu vierjarige Xalvador fan Lutke Peinjum van Arno Thomassen uit Lunteren jeugdkampioene. Nu scoorde deze Hessel 480-dochter uit een volle zus van Beart 411 een fraaie score van 82 punten, waarmee ze eveneens het Kroonpredicaat verdiende.

Hoogste dagscore

De hoogste dagscore op de IBOP in Wergea was voor voor de zesjarige stermerrie Summer van Stal de Berkmeer. Summer liet onder het zadel een mooie, ontspannen proef zien, beloond met 83 punten. Summer, inmiddels actief in de Z1, is een dochter van Wylster 463 uit een veulenboekmerrie van Ielke 382.

Ook eerstepremie-stermerrie Thirsa fan Jentsje’s Pleats (v. Michiel 442), gefokt uit een Kroonmerrie van Rindert 406 door J.E. de Groot uit Hilaard, behaalde meer dan 80 punten in haar IBOP. Voor de menwagen liep ze naar 81 punten.

Bron: Phryso.com / horses.nl