Friesch paarden-stamboek schrapt tweede bezichtiging hengstenkeuring

Het Koninklijk Friesch Paarden-stamboek (KFPS) start volgend jaar met een nieuwe format voor de hengstenkeuring. Bij wijze van proef wordt de tweede bezichtiging (de beoordeling in de kooi) geschrapt. Dit betekent dat op 20 januari alle aangewezen hengsten in Leeuwarden aan de hand beoordeeld gaan worden. Op basis van de uitkomsten wordt vervolgens bekeken of de wijziging doorgevoerd wordt en dus ook in het reglement aangepast moet worden.

Doel van de nieuwe opzet is een groter aantal hengsten aan te wijzen voor de instructiedagen voorafgaand aan het centraal onderzoek. Deze instructiedagen krijgen hierdoor meer het karakter van een selectiemoment. Het uiteindelijke doel is niet om meer hengsten aan het onderzoek te laten deelnemen, maar de selectie te verbeteren. Op die manier hoopt het stamboek met de beoordeling onder het zadel betere informatie te krijgen dan met een beoordeling aan de hand of in de kooi. Daarnaast wordt hengsteneigenaren de mogelijkheid geboden om de aangewezen hengsten naast de drie instructiedagen onder het zadel ook aangespannen aan de jury te tonen.

Nieuwe strategie

Deze nieuwe format sluit naadloos aan op de nieuwe strategie van het stamboek, waarbij men meer op de fokdoelkenmerken wil selecteren. De nadruk ligt hierdoor minder op selectie van beweging, maar meer op aanleg als gebruikspaard onder het zadel of aangespannen.

De afgelopen maanden is de hele procedure rondom de hengstenselectie onderzocht. Dit leidde er al toe dat het tijdstip waarop hengsten aan de eisen van spermakwaliteit dienen te voldoen, werd gewijzigd van begin januari naar 15 mei. Door de nieuwe opzet zal ook het programma van de hengstenkeuring gewijzigd worden.

Bron: Phryso.com