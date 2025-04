Friezenfokkers ontvangen herdruk KFPS hengsteninformatie 2025

De hengsteninformatie 2025, een uitgave van het Friezenstamboek KFPS, kende dit jaar een aantal drukfouten. Zo ontbrak er informatie bij bepaalde hengsten, waren de tabellen met fokwaarden verschoven (en daardoor vrijwel onleesbaar geworden) en waren in elk geval bij een aantal jongere hengsten ook foute fokwaarden gepubliceerd. De oorzaak lag in het drukproces. Een nieuwe versie is inmiddels gereed en verzonden naar KFPS leden.

Het is niet de eerste keer dat het Friezenstamboek de hengsteninformatie opnieuw moet laten drukken en versturen. Ook in 2022 was dit het geval. In 2025 ging er kennelijk iets mis in het drukproces. Er is nu van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de afstammelingenrapporten van Mees 497, Ulbe 506 en Willem 508 toe te voegen aan de brochure. Die waren bij het ter perse gaan van de oorspronkelijke editie nog niet beschikbaar.

Fokkers doen er goed aan om alleen de nieuwste editie te gebruiken bij het selecteren van een hengst voor hun merrie.

Online versie hernieuwde brochure

Bron: Horses.nl / KFPS