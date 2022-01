Friese Grand Prix-hengst Izaak naar Rusland

De Friese hengst Het Swarte Paert Izaak (stamboeknaam Izaak fan de Klaster Sport Elite A, (Tjalf 447 x Anton 343) is verkocht naar Rusland. De 12-jarige ‘Sjaak’ werd door Daniëlla Smit succesvol uitgebracht in de Grand Prix en fungeerde daarnaast als men- en showpaard op stal Het Swarte Paert en als recreatiepaard met eigenaresse Gea Brouwer.

“Voor ons bedrijf was Sjaak absoluut een boegbeeld”, vertelt Daniëlla Smit. “We geven veel rondleidingen en vertellen dan uiteraard over onze zwarte parels. Izaaks koppie stak dan steevast uit de staldeur alsof hij zeggen wilde: precies, dat ben ik ja! Het stamboek ziet graag een paard dat heel veelzijdig kan worden ingezet. Nou, Izaak was zo’n paard.”

Veelzijdig

Het was dan ook niet zomaar dat Izaak als fotomodel fungeerde voor de postzegelserie van PostNL waarin vier inheemse paardenrassen centraal staan. Izaak werd niet alleen in de dressuur, maar ook in de mensport op het hoogste niveau uitgebracht. Eppie de Jong bracht hem uit op zijn menvereniging, Ria Hettinga stelde hem in de ZZ-mendressuur voor. En Udo de Haan spande hem in in enkel-, twee- en vierspan. “Hij wil gewoon graag alles voor je doen”, aldus Gea Brouwer over haar paard. “Het is zo’n blij ei, hij heeft een karakter, werkelijk waar, zo leuk!”

Van alle kanten belangstelling

Izaak is het tweede paard waarmee Daniëlla Smit in de Grand Prix uitkomt. “Mijn eerste Zware Tour-paard bracht ik met bloed, zweet en tranen tot op dat niveau. Bij Izaak ging het veel gemakkelijker, omdat hij zo graag mee wil werken. Een paard dat zo loopt, valt op. En ineens kwam er van alle kanten belangstelling voor hem. Dan ga je het erover hebben. Hij werd gekeurd en oké bevonden en dus ging hij.”

Knap en braaf

Pleister op de wonde is dat Izaak op een heel goed adres terechtkomt. “Die mensen hebben al een 28-jarige Fries die ook ooit Grand Prix liep en daar rijden ze nog altijd recreatief mee. Dat een paard van die leeftijd zich nog zo goed bewaard heeft, zegt wel iets over hoe goed ze voor hun dieren zijn. Ze wilden een knap paard en braaf paard dat netjes kan lopen: Sjaak dus!”

Met kaarsje zoeken

Vanwege corona was het een lange afstand-handel, die via het verzenden van videomateriaal en tussenpersonen plaatsvond. De koop was vorig jaar al beklonken, maar vanwege de feestdagen vertrok Izaak op de dag van de hengstenkeuring, afgelopen zaterdag, pas naar Rusland. “Die lege plek die hij achterlaat, wordt maar zo niet weer ingenomen”, vertelt Smit. “Zoals Izaak hoort een Fries paard te zijn. Een paard met zo’n uitstraling moet je met een kaarsje zoeken.”

Bron: Phryso/FB