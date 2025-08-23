Friese hengst Alke 468 (17) overleden

De Friese stamboekhengst Alke 468 Sport AA (Fabe 348 x Jakob 302) is gisteren in Duitsland overleden. De laagstverwante hengst van het KFPS (met 15,8%) van eigenaar Gestüt Wickeschliede werd 17 jaar.

Alke 468 werd in 2008 geboren als Alke van ‘t Kempke bij fokker Martin Vrieze uit Neede. Als driejarige werd hij als stamboekhengst goedgekeurd, waarbij zijn lage verwantschap als pré werd gezien. Hij kwam ter dekking bij Peter Kruidenier uit Rhoon en later bij Hengstenstation Gaasterland. Alke 468 verhuisde op 13-jarige leeftijd naar Aftonmora Friesians in Zweden, waarna hij in 2022 bij Stephanie Dietrich in Duitsland ter dekking kwam te staan.

Nakomelingen

De hengst heeft bijna 400 nakomelingen voortgebracht. Daarvan werd één merrie Model (Wens fan,t Surcher Oord Model AAA ), één merrie Kroon en 35 merries werden beloond met het Ster-predicaat. Daarnaast heeft hij 24 Sterhengsten, 10 Sportpaarden, één Sport Elite paard (Comet Ellemose), zeven nakomelingen met AA en één met een triple A-score. De hengst bracht het zelf tot de Z1-dressuur.Een goedgekeurde zoon heeft Alke 468 (nog) niet, maar al wel een goedgekeurde kleinzoon: Siebren 547 (v. Jurre 495).

Kampioen van stal

“Alke had een hart van goud, een karakter van goud en was een lid van onze familie. Hij was misschien niet de favoriet op de hengstenkeuring maar voor ons was hij elke seconde de kampioen van de stal. Alke 468, met de laagste verwantschap van het hele KFPS, betekende veel voor ons eigen fokprogramma”, aldus Gestüt Wickeschliede.

Tot laatste adem

“In 2022 kwam hij bij ons terecht en we wisten dat hij tot zijn laatste adem bij ons zou blijven. Helaas hadden we niet verwacht dat hij zo snel zou komen. We hopen dat zijn bloed in de toekomst iets kan betekenen voor de Friese fokkerij en dat hij voortleeft in zijn prachtige nakomelingen.”

Bron: Gestüt Wickeschliede / KFPS