Friese hengst Bastiaan overleden

De Friese hengst Bastiaan 510 (Jisse 433 x Tsjerk 328) is vandaag overleden. De in Australië gestationeerde KFPS stamboekhengst werd 17 jaar. "Na recente röntgenfoto's hebben we besloten dat zijn tijd gekomen was om te rusten", aldus zijn eigenaresse.

“Helaas begon Bastiaan ongeveer 18 maanden geleden tekenen van vergevorderde artritis te vertonen. We hebben medisch alles geprobeerd om dit te vertragen en hem zo comfortabel mogelijk te maken. Na recente röntgenfoto’s hebben we besloten dat zijn tijd gekomen was om te rusten. Woorden schieten tekort om uit te drukken hoeveel mijn Mr. B voor me betekent. Hij gaf me een bucketlist met dromen die ik nooit voor mogelijk had gehouden en vinkte ze allemaal af. Hij heeft ons tot nu toe meer dan 120 nakomelingen nagelaten en zijn vijf veulens die we dit jaar verwachten, zullen nog specialer zijn”, meldt Katrina Routson van Terarossa Lodge Friesians.

Van veulenboek naar stamboek

Bastiaan 510 werd geboren in 2008 als Braggo S en gefokt door Ellen van Slooten uit Joure uit Djura S. Kroon Pref Sport (Tsjerk 328 x Gaije 295), stam 102. Toen hij als jonge hengst bij de derde bezichtiging strandde werd Bastiaan 510 na een ABFP van 81,5 punten in 2013 op 4,5-jarige leeftijd aangekocht door Katrina Routson en emigreerde hij naar Australië als veulenboekhengst met dekvergunning. Daar werd dankbaar gebruik gemaakt van de hengst die in de tussentijd Sport Elite werd in de dressuur.

Paard van het Jaar

In Australië werd Bastiaan in 2014 en 2016 uitgeroepen tot ‘Horse of the Year’ op de Australische Equitana. Door zijn prestaties in de sport werd hij in 2019 goedgekeurd als KFPS stamboekhengst, de eerste in Australië.

Terug naar Nederland

De trots van Australië kwam eind 2021 voor vijftien maanden naar Nederland, een reis van 24 uur. Zo kon hij ook in Nederland in de dekdienst worden ingezet om te zorgen voor genoeg nakomelingen voor zijn nakomelingenonderzoek. In die periode presenteerde Bastiaan zich ook nog op de KFPS hengstenkeuring.

Bron: FB / KFPS