Friese hengst Brend Abe fan Galingastate naar Britt Dekker

Britt Dekker heeft er een nieuw paard bij, de zesjarige Friese sterhengst Berend Abe fan Galingastate (Jehannes 484 x Norbert 444). De hengst, die bij zijn nieuwe eigenaresse de naam Johnny TKJ krijgt, werd onder de naam Kop Jansen Jameson in de sport uitgebracht. Toen de tv-persoonlijkheid een video van het Friese paard zag, was het liefde op het eerste gezicht.

“Al jaren kijk ik alle video’s en foto’s die ik voorbij zie komen van Friese paarden. Ik vind het één van de mooiste rassen ter wereld. Ik deed er verder niks mee, totdat ik een video tegenkwam van een wel heel bijzonder paard. Het was liefde op het eerste gezicht. Vanaf de eerste passen die ik zag, kreeg ik dit paard niet meer uit mijn hoofd”, schrijft Dekker.

Een droom die uitkwam

Hoewel de hengst niet te koop stond, mocht de amazone hem toch een keer komen rijden. “Toen was het serieus, vanaf de eerste rit samen lag ik ’s nachts wakker en dacht alleen: ik hoop zo dat deze in onze paardenfamilie kan komen.” Na veel praten kon Dekker zijn eigenaar Ted Kop Jansen overtuigen en zo is de Friese hengst bij Dekker op stal gekomen.

CO

Johnny TKJ, zoals de hengst nu heet, bracht het in het Centraal Onderzoek bijna tot KFPS stamboekhengst. Hij werd vervolgens in de sport uitgebracht door Hennie Roffel en presteerde onlangs nog goed in de Young Friesian Dressage Competition.

Bron: Phryso/FB Britt Dekker