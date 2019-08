Friese hengst Date op tienjarige leeftijd overleden

Door onbekende oorzaak is een einde gekomen aan het leven van de tienjarige Friese hengst Date 477 (Mintse 384 x Tjitte 333). Date werd geboren in de Verenigde Staten, aangewezen voor het CO en goedgekeurd. In het verrichtingsonderzoek in Californië imponeerde hij met scores van meer dan 80 punten in alle drie de disciplines. Hij was zeven dekseizoenen actief in de fokkerij, waarvan twee in Nederland. Date heeft 68 geregistreerde nakomelingen.

Date 477 werd in 2009 geboren bij DeLena Ciamacco in de Amerikaanse staat Ohio. Hij was een zoon van Mintse 384 uit de vanuit Nederland geïmporteerde Stermerrie Martha P (stam 8). Via een Stermerrie van Tamme 276 en een Sterpreferente dochter van Lammert 260, stamt Date 477 uit de bekende Knilleske Model Pref Prest*10, de grootmoeder van de hengst Sierk 326.

Vijf dochters Ster

Van Date 477 werden tot dusver vijf dochters Ster. Dochter Zen Dame van Dream Gait was hiervan de meest in het oog springend. Ze werd vorig jaar kampioene van de FHANA-Centrale merriekeuring in de Verenigde Staten.

