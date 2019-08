Friese hengst Djoerd 473 naar Amerika

De KFPS-stamboekhengst Djoerd 473 (Jerke 434 x Bonne 341) heeft zijn stal bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren verlaten. De tienjarige hengst is verkocht naar Amerika. Nieuwe eigenaren zijn Justin en Danielle Piascik van Brookside Friesians in Feeding Hills, Massachusetts.

De door Ger van der Linden uit Loosdrecht gefokte Djoerd werd in november 2012 goedgekeurd voor de dekdienst. De hengst stond bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren op het station en heeft ook in Zevenhuizen bij de familie Heuker ter dekking gestaan. Djoerd werd in de dressuursport tot en met het Z2 uitgebracht en ook korte tijd in de tuigsport.

Nakomelingen

Doerd laat niet veel nakomelingen achter in Nederland. Hij dekte rond de tweehonderd merries. De hengst gaat in de Verenigde Staten en Canada zijn dekcarrière voortzetten.

