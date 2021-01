Friese hengst Doaitsen 420 overleden

De Friese hengst Doaitsen 420 (Wander 353 x Reitse 272) is op twintigjarige leeftijd overleden. In 2009 werd de hengst algeheel reservekampioen op de KFPS Hengstenkeuring en dekte dat jaar meer dan 400 merries.

Doaitsen 420 werd in de Verenigde Staten gefokt door Klaas en Mares Vanderploeg. De hengst verhuisde vervolgens naar Nederland, waar hij werd goedgekeurd en ter dekking kwam bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Hij was ongekend populair bij de fokkers.

De hengst is op basis van nakomelingen definitief goedgekeurd. Hoewel hij een heel positieve invloed had op exterieur en beweging, stond hij ook bekend als vererver van niet altijd even makkelijke karakters.

Doaitsen 420 stond de laatste zeven jaar van zijn leven bij Maddis Friesian Ranch van de familie Page in de Verenigde Staten.

Bron: Phryso