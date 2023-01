Friese hengst Jasper 366 overleden

Op dinsdag 10 januari is de Friese hengst Jasper 366 (Olof 315 x Franke 251) ingeslapen. De ‘King of the stallions' was de publiekslieveling van de KFPS Hengstenkeuring. De hengst werd 28 jaar.

De Sport Elite en Preferente Jasper 366 genoot van zijn pensioen bij zijn fokkers die al die jaren ook zijn eigenaren en verzorgers zijn gebleven, de familie Wijma in Jislum. De laatst tijd kreeg de hengst last van een trauma aan zijn been. Dat deed de familie besluiten de hengst te laten inslapen.

Afscheid

Jasper overleed drie dagen voor de Hengstenkeuring 2023, de keuring waar hij drie jaar geleden glansrijk afscheid had genomen. 25 jaar was hij in 2020 toen Harry van Middelaar hem in de lange lijnen begeleidde langs het publiek dat met tranen in de ogen op de banken stond terwijl speaker Bert de Ruiter hem aanmoedigde.

Nakomelingen

Jasper 366 werd in 1995 geboren als Kasper ‘fan Panhuys’, als zoon van Olof 315 en Antje ut de Mieden Ster Prestatie (v. Franke 251). In 1998 kreeg hij als driejarige hengst zijn dekbevret. In zijn leven zijn zo’n 3.000 dekkingen van hem geregistreerd, hij heeft vijf goedgekeurde zonen en inmiddels vele kleinzonen gebracht. Hij leverde 8 Modelmerries, 16 Kroonmerries en 29 dochters van Jasper 366 werden Preferent, 61 verdienden het Sport Predicaat, 6 werden er Sport Elite en 14 haalden het AAA predicaat.

Bron: Phryso / Omroep Friesland