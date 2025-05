Friese hengst Jense 432 overleden

De bij het KFPS goedgekeurde Jense 432 Sport AA (Sierk 326 x Leffert 306) is overleden. De hengst stond sinds 2021 in Roemenië, hij werd 22 jaar.

Jense 432 werd geboren als Jelke T.J. in de stal van Tjeerd Jongsma in Boornbergum. Op driejarige leeftijd werd hij goedgekeurd, waarbij zijn rastype en draf positief werden beoordeeld. Zelf schopte de hengst uit stam 44 het tot Z2-dressuur. In 2014 werd hij definitief goedgekeurd op nakomelingen en stond ter dekking bij De Nieuwe Heuvel en later Hengstenhouderij familie Bosma.

Nakomelingen

Van Jense zijn 202 nakomelingen geregistreerd: vijf stermerries en twee sterhengsten, een sportpaard en drie paarden die AA als predicaat verdienden. In 2021 ging de hengst naar Roemenië waar hij bij NOA Trans en later bij Laura Kokavecz op stal stond.

Bron: KFPS / FB