Friese hengst Jimte 533 naar Mexico

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De in het najaar van 2022 goedgekeurde KFPS-hengst Jimte 533 (Ulbrân 502 x Epke 474) vertrekt definitief naar Mexico. De inmiddels zevenjarige hengst werd kort na zijn goedkeuring aangekocht door Jonathan Robles en Sandra Sanchez, eigenaren van Finca Sanro, maar bleef tot op heden nog gestald bij Stal de Mersken. Vandaag maakte Age Okkema bekend dat Jimte 533 inmiddels daadwerkelijk naar Mexico verhuist.


