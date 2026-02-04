Friese hengst Jimte 533 naar Mexico

De in het najaar van 2022 goedgekeurde KFPS-hengst Jimte 533 (Ulbrân 502 x Epke 474) vertrekt definitief naar Mexico. De inmiddels zevenjarige hengst werd kort na zijn goedkeuring aangekocht door Jonathan Robles en Sandra Sanchez, eigenaren van Finca Sanro, maar bleef tot op heden nog gestald bij Stal de Mersken. Vandaag maakte Age Okkema bekend dat Jimte 533 inmiddels daadwerkelijk naar Mexico verhuist.
KFPS waarmee nam 2025 hengst met zich AAA-predicaat in kampioensring dagscore Hengstenkeuring. verwierf. aan 2023 deel hij de zijn 533 82 Daarnaast daarbij en 2023, vooraan hoogste IBOP, behaalde plaatste in de 2024 2024 Jimte de hij in de rubriek. punten In het en op de
is jaar Jonathan zes Sanchez Mexico. en het Mexico-Stad. noordwesten Sanro, paardenhouderij bestand geleden van tweehonderd Met Friese tot Sandra startten Finca met gevestigd bedrijf de grootste inmiddels uitgegroeid een in ongeveer het van circa van Robles paarden
op richt Mexico discipline Sanchez echtpaar voornamelijk jong zetten. in de zich hun op de en paarden zijn te met te deze is, sport dressuursport. ontwikkelen vastberaden Het Hoewel Robles kaart nog de relatief verder en om
Horses.nl/Omroep Fryslân Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.