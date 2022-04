Friese hengst Jitse K naar voorrijdagen

De eindbeoordeling van de tweede ABFP test van dit jaar leverde op vrijdag 22 april in Warga niet alleen een paar mooie scores op, maar ook Jitse K Ster (Tiede 501 x Aan 416) die zich mag laten zien tijdens de voorrijdagen voor het Centraal Onderzoek.

De jonge Tiede 501-nakomeling, gefokt door dhr. L.T.J. Koppes en in eigendom van familie Folmer, ging al als Sterhengst door het leven maar vanwege zijn zeer sterke verrichting in het aangespannen gedeelte van de ABFP, met 83,5 punten, werd bij de aansluitende stamboekkeuring besloten de jonge hengst nog een kans te gunnen in het traject naar KFPS stamboekhengst.

Hoogste aangespannen score voor Lukas

Ook Lukas van de Terp Ster (Tymen 503 x Haitse 425) bleek veel aanleg te hebben voor het aangespannen werk, wat beloond werd met een score van maar liefst 86,5 punten. De jonge hengst, gefokt door Jan Hein Stadhouders en in eigendom van Stoeterij Friese Visser, liet volgens jurylid Hergen van Hall veel kwaliteit zien in het tuig met een sterk achterbeen en ‘zeer apart’ front wat hem vier keer een 8 opleverde, onder andere voor zijn stap en draf.

Jappeloup topper onder het zadel

Onder het zadel was de hoogste score van de test voor Jappeloup fan de Mersken (Ulbrân 502 x Thorben 466), die een mooie 83 punten mee naar huis mag nemen. De jury, naast Hergen van Hall bestaand uit Ito Werkman, was zeer te spreken over het gemak en de kracht waarmee de hengst schakelde en zijn mooie zelfhouding wat resulteerde in onder andere een 8 voor galop en houding & balans.

Ster voor Kjeld

Na de eindbeoordeling was er in Warga ook de mogelijkheid tot keuren. In totaal twaalf paarden mochten zich nog eens opstellen voor de jury bestaande uit Piet Bergsma, Ellen van Gastel en Corrie Terpsta. Behalve de aanwijzing van Jitse was er nog een Ster verklaring voor Kjeld fan it Skar (Tiede 501 x Doaitsen 420) die met veel gemak door de keuringsbaan draafde en een correcte, taktmatige stap liet zien.

Bron: Phryso