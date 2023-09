Friese hengst Johnny Cash naar Pan American games

De Friese hengst Johnny Cash Ster Sport Elite (Tsjalle 454 x Tjimme 275) heeft zich met zijn amazone Carolina Córdoba geplaatst voor de Pan American games die van 20 oktober tot en met 5 november in Chili gehouden worden.

De 12-jarige Sterhengst met stamboeknaam Jelger fan it Hiem is eind 2021 overgegaan van Ted Kop Jansen naar Finca Sanro, de stoeterij in Mexico waar ook de stamboekhengsten Dedmer 519, Beant 517 en Rommert 498 staan. Doel was de hengst op het hoogste niveau in de dressuursport uit te brengen. Daarvoor is hij naar Duitsland gegaan waar zijn amazone Carolina Córdoba hem traint.

Met Dana van Lierop Lichte Tour-kampioen

In Nederland werd de hengst in de subtop gereden door Dana van Lierop. In oktober 2021 werd de combinatie Lichte Tour-kampioen op het K&PP Kampioenschap in Harich. Op dat kampioenschap reed het paar naar een dikke 75% in de kür op muziek.

Pan American games

De Pan American games is een internationaal sportevenement voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Ze worden eens per vier jaar georganiseerd, het jaar voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen.

Bron: Phryso