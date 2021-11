Friese hengst Marten fan Starking aangeleverd voor verkort onderzoek

Twee weken voor het eind van het Centraal Onderzoek van het KFPS heeft hengst nummer zes zijn intrek genomen in de stallen in Exloo. De negenjarige Marten fan Starking Ster Sport AA (Dries 421 x Abe 346) mag het Verkort Onderzoek afleggen. Zijn test bestaat vooral uit onderzoek naar zijn karakter, zowel op stal als tijdens het gebruik. Marten wordt in Exloo door zijn eigen ruiter getraind, waarbij hij eenmaal gereden gaat worden door een gastruiter.