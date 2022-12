Friese hengst Menne verkocht

De Friese hengst Menne 496 (Norbert 444 x Beart 411) is verkocht en heeft zijn stal bij Gebroeders van Manen in Ede inmiddels verlaten. Nieuwe eigenaren zijn Tsjalling de Boer van Stal fan de Kadyk in Sintjohannesga en familie Hoekstra.

Bij Tsjalling de Boer was er met de verkoop van Omer 493 naar Amerika een stal leeg. Gezamenlijk met familie Hoekstra heeft de hengstenhouder geïnvesteerd in Menne 496. De tienjarige hengst is recent definitief goedgekeurd na het succesvol afronden van het nakomelingenonderzoek.

Eerste goedgekeurde zoon

Bij Gebroeders van Manen staat inmiddels ook de eerste goedgekeurde zoon van Menne 496, Jorke 532. Bij Stal fan de Kadyk wordt de door Arie en Aukje de Hoek uit Drachtstercompagnie gefokte Menne 496 stalgenoot van HK-kampioen Herre 524 en Teun 505.

Bron: Phryso / FB