Friese hengst Omer 493 naar Stal fan de Kadyk

KFPS stamboekhengst Omer 493 Sport AA (Gjalt 426 x Karst 362) is weer terug op Friese grond, en wel in Sintjohannesga bij Stal fan de Kadyk. De negenjarige hengst heeft afgelopen week zijn stal bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren verruild voor de hengstenhouderij en trainingsstal van Tsjalling de Boer.

“We zijn ontzettend blij met de komst van Omer 493”, vertelt Tsjalling de Boer, die de hengst in gezamenlijk eigendom heeft met Lammert Postma uit Boornzwaag. “Het is een bloedmooie, onverwante hengst die ook nog eens is goedgekeurd op zijn nakomelingen, dus dit is een geweldige aanvulling voor ons bedrijf.”

Z2 dressuur

Omer 493, die werd geboren als Oane fan Bartlehiem bij de familie Visser-de Vries uit Wyns, begon zijn carrière als dekhengst in 2015 bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren, na het succesvol afronden van het Centraal Onderzoek. Sindsdien is de hengst Z2 dressuur geklasseerd en goedgekeurd op zijn nakomelingen, die een gemiddeld Sterpercentage hebben van 68%.

Hengstenkeuring

“Bloedspreiding wordt steeds belangrijker binnen onze fokkerij en Omer past niet alleen op bijna alle merries, maar zorgt ook nog eens voor hele beste nazaten met al verschillende Kroonmerries en zonen in het Centraal Onderzoek”, vervolgt De Boer. “We hebben de hengst in beste conditie gekregen dus voor nu gaan we ons concentreren op de Hengstenkeuring in Leeuwarden in januari en daarna gaat hij de dekdienst in hier bij ons.”

Bron: Phryso