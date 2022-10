Friese hengst Pier 448 overleden

De KFPS goedgekeurde hengst Pier 448 (Beart 411 x Aiso 279) is overleden. Hengstenstation De Nieuwe Heuvel kondigde het overlijden van de pas zeventienjarige hengst aan: "Door een blessure hebben wij met pijn in ons hart besloten dat het beter voor hem was om hem te laten gaan."