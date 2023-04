Friese hengst Rommert naar Mexico

KFPS stamboekhengst Rommert 498 Sport Elite AA (Norbert 444 x Jasper 366) gaat verhuizen naar Mexico. De door Pieter en Tiety Okkema van Stal De Noeste Hoeve gefokte hengst wordt stalgenoot van Dedmer 519, Beant 517 en stamboekhengst Jimte 533 en voegt zich eind van het jaar bij de hengstenstapel van Jonathan Robles en Sandra Sanchez van Finca Sanro.

De 10-jarige hengst die bij dekstation Albert Lueks op stal staat, heeft zich het afgelopen jaar opvallend in de sport laten zien wat hem het Sport Elite predicaat in drie disciplines opleverde. Op de hengstenkeuring was Rommert 498 kampioen in de Horses2fly KPFS sportcompetitie tuigen en presenteerde hij zich opvallend in de Friesian Proms met Lieke Lueks. In 2022 werd hij kampioen KFPS-Hengsten voor de concourswagen én in de lange lijnen. In 2021 won hij de Silverbowl voor het kampioenschap stamboekhengsten voor de sjees.

Fantastische tijd

“Het is even slikken, maar ik kan zeker terug kijken op een fantastische tijd met deze topper die altijd voor me door het vuur ging! Zo veel van hem mogen leren en hele mooie dingen mee mogen maken samen, met als hoogtepunt toch wel de presentatie van de Sport-Elite hengsten tijdens de Hengstenkeuring 2023 in Leeuwarden. Ik ben Pieter en Tiety Okkema daarom ook enorm dankbaar voor het vertrouwen de afgelopen jaren”, aldus Lieke Lueks over de verkoop van Rommert.

Fokkers en eigenaren

Pieter en Tiety Okkema fokten Rommert 498 uit Lieske fan ‘e Welle Ster Preferent Prestatie (Jasper 366 x Oege 267) en hielden hem altijd in eigendom.

Definitief goedgekeurd

In 2022 werd Rommert 498 op basis van de prestaties van zijn nakomelingen definitief goedgekeurd.

Bron: Phryso / FB