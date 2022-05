Friese hengst Sven B. naar Amerika

Vrijdag 20 mei vertrekt de bekende allrounder Sven B. Ster (Wimer 461 x Maurus 441) vanuit zijn stal in Frieschepalen van eigenaren Jolanda Schreuder en Sybren Minkema, naar zijn nieuwe thuis in de Verenigde Staten. Nieuwe eigenaar familie Pearman gaat de negenjarige Friese hengst inzetten voor de sport en fokkerij.

Sven gaat zijn carrière in de Verenigde Staten vervolgen in de sport en hij wordt ingezet in de fokkerij, maar zal ook een familiepaard zijn. Oud-American Footballspeler Andrew Pearman was al jaren gecharmeerd van de hengst en kan deze nu eindelijk aan zijn stal toevoegen. Op de Pearman Ranch staan ook verschillende KWPN’ers waaronder de tuigpaardhengst Hubert en een oude bekende van Sven; namelijk zijn moeder Dahlia Roaske Blomke B. Sport (Maurus 441 x Doaitsen 420). “De familie Pearman was erg gecharmeerd van Sven na de hengstenkeuring in Leeuwarden waar de hengst de KFPS Horses2Fly tuigcompetitie won, maar toen was hij nog niet te koop. Uiteindelijk hebben ze zijn halfbroertje gekocht en zijn moeder, die weer geïnsemineerd is met Wimer 461.”

Knoop doorgehakt

Zaterdag 7 mei reed Sybren Minkema nog met Sven mee tijdens het Concours Hippique in Lunteren waar de combinatie de nationale limietklasse won. Ook werd die dag een ronde van de dekhengstencompetitie verreden: “En eerlijk, Sven zou hier niet hebben misstaan. Ondanks onze overwinning die dag, ging ik toch met gemengde gevoelens naar huis”, aldus Sybren Minkema. “Er was al jaren interesse voor Sven en de avond na Lunteren heb ik de knoop doorgehakt.”

Geen kans in Nederlandse fokkerij

“Ik vind het ergens zonde dat Sven B. weggaat, want hiermee is de mogelijkheid hem in te zetten in de Nederlandse fokkerij ook van de baan”, vervolgt Minkema die teleurgesteld is dat zijn hengst geen kans heeft gekregen om stamboekhengst te worden. “Zulke paarden vertrekken dan naar het buitenland en dat is bijzonder jammer.” Sven B. werd in 2021 aangeboden voor het Verkort Onderzoek maar hiervoor werd hij niet goed genoeg bevonden. “Realistisch gezien had ik verwacht dat hij nog wel een kans zou krijgen, het is zo’n bovenmodaal paard en geweldige promotor van het ras, dat hij echt nog een bijdrage had kunnen leveren, ook met het oog op bloedspreiding.”

Enorme palmares

Sven B. – genomineerd voor Paard van het Jaar 2019 – heeft een enorme palmares aan overwinningen in zowel het tuigen als onder het zadel en is daarin een meester in het schakelen. Zo won hij in 2019 op de CK de ene dag de Pavo Fryso bokaal dressuur, de andere dat het tuigen. De negenjarige hengst is ondertussen Intermédiaire II startgerechtigd met zijn vaste amazone Leonie Evink. Sybren Minkeman en Jolanda Schreuder trainen de Wimer 461-nakomeling al vanaf zijn vierde jaar, net zoals Leonie Evink. “Sven is een paard dat mensen ontroert, hij krijgt de handen op elkaar. Ik kreeg na Lunteren zelfs appjes van mensen, omdat het paard wat met ze deed.”

Realistisch

Ondanks dat iedereen in Frieschepalen erg dol is op Sven, zijn ze ook realistisch over de verkoop. “Het werk was nog niet helemaal af met Sven, ik had graag het tuigseizoen afgemaakt en meegereden in de Provincie Fryslân prijs. Door corona waren we nog op het niveau van toen hij zeven was.” Toch is het goed zo voor de ervaren vakman. “Hij kan geen betere plek krijgen dan daar in North Carolina, de familie is zo ontzettend blij met zijn komst. Dat vind ik echt een stukje waardering naar Sven toe. Dat verdient hij.”

Bron: Phryso